Quiso romper el vidrio de una cafetería a piedrazos

Un hombre de 48 años fue aprehendido el lunes a la madrugada luego intentar ingresar a una cafetería en inmediaciones de Sarmiento y la costa: las autoridades judiciales ordenaron su traslado a Tribunales para prestar declaración.

El hecho ocurrió cerca de las tres de la madrugada cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte que recorrían la zona de prevención de la Subcomisaría Casino observaron a un sujeto vestido con una campera negra que golpeaba y pateaba la vidriera lateral del comercio, intentando ampliar una abertura en el cristal.

Tiene 48 años.

Al advertir la presencia policial intentó escapar, pero fue rápidamente reducido: al inspeccionar el lugar, los uniformados constataron un orificio en el ventanal y hallaron vidrios rotos en el interior del local, junto con una piedra. En el exterior también encontraron una bolsa de nylon negra que contenía otra piedra, elementos que fueron secuestrados.

Por disposición de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro se labraron actuaciones por el delito de tentativa de robo, la notificación de la causa al y su traslado a Tribunales para prestar declaración.