Una insólita visita: un grupo de gansos irrumpió en la avenida Paso y obligó a frenar a los automovilistas

Una mujer llamó a la Policía para advertir sobre el peligro que representaban para el tránsito y fueron retirados.

Una inesperada escena sorprendió y enterneció en la mañana de este sábado a los vecinos del barrio San Carlos, cuando un grupo de gansos apareció caminando por las calles y llamó la atención de los automovilistas que circulaban por la zona.

Los animales habituales de Punta Mogotes cruzaron la calle en fila y obligaron a detener la marcha de algunos vehículos. Después, se instalaron sobre el verde césped junto a la vereda, donde aprovecharon un pequeño charco de agua para hidratarse y descansar.

La situación fue registrada por una mujer que transitaba por el lugar y decidió dar aviso a las autoridades, preocupada por el riesgo que podía representar la presencia de las aves en una zona de alta circulación vehicular.

"Circulaba por la avenida Paso y tuve que frenar porque pasaban en filita. Di la vuelta manzana y se acostaron sobre el pasto. Algunos tomaron agua del charquito al lado del cordón y se quedaron ahí", relató la joven en diálogo con 0223.

Los gansos cruzaron la calle en fila y se acostaron en el pasto a descansar.

Ante la particular situación, la conductora intentó comunicarse con Fauna, aunque no obtuvo respuesta, por lo que finalmente decidió llamar a la Policía para advertir sobre la presencia de los gansos.

"Como era un peligro para terceros, enviaron la información y cuando pasé a la media hora, ya se los habían llevado", contó.

A pesar de que se desconoce qué área se encargó de retirar a los gansos, habrían sido devueltos a la laguna de Mogotes, según estimó la mujer que los filmó y fotografió.