Un grave accidente aéreo se registró en la región del monte Everest, Nepal, cuando dos helicópteros colisionaron al momento de aterrizar en el helipuerto de Pheriche, ubicado a aproximadamente 4.300 metros de altura. El incidente tuvo lugar a las 8:11 hora local y dejó como saldo un turista de nacionalidad india fallecido y tres personas heridas.

Entre los afectados se encuentran los pilotos de ambas aeronaves y un turista neozelandés. Todos ellos fueron trasladados a un hospital cercano, donde permanecen en condición estable, según confirmó la policía local.

Las dos aeronaves involucradas pertenecían a compañías privadas: Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba pasajeros evacuados de la zona del Everest, incluyendo a los turistas involucrados, mientras que la otra llevaba únicamente mercadería.

El choque se produjo durante las maniobras de aterrizaje en el helipuerto de Pheriche, un punto clave cercano al campamento base del monte Everest. Este accidente ocurre en plena temporada alta de senderismo en Nepal, cuando la actividad de montañistas y excursionistas se incrementa notablemente.

Durante este período, es común que se utilicen helicópteros para facilitar el traslado de visitantes, explorar diferentes zonas montañosas y realizar evacuaciones en caso de emergencias, lo que aumenta el tráfico aéreo en la región.