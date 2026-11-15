No tienen para comer y piden ayuda: el desesperado llamado de Emma y Lau, la famosa pareja de marplatenses

"En la alacena tenemos solo unos tecitos y un paquete de galletitas", revelaron.

Emma y Lau atraviesan una complicada situación económica y este sábado decidieron recurrir nuevamente a las redes sociales para pedir ayuda, donde compartieron un video en el que mostraron que prácticamente no tienen alimentos para comer y solicitaron la colaboración de quienes puedan darles una mano para atravesar este difícil momento.

"Hacemos este video porque estamos pasando una situación medio difícil. Necesitamos de su ayuda. No tenemos alimento para comer, y ahora vamos a mostrar cómo tenemos la alacena. Salen publicidades de vez en cuando, pero no salen pagas", explicó Emma al comienzo de la grabación, luego de su usual saludo.

En ese sentido, contó que junto a Laura intentan salir adelante con distintas iniciativas, entre ellas la música callejera, una de las grandes pasiones que comparten y que también forma parte del contenido que publican en sus redes sociales.

"Estamos luchando día a día con Lau para tratar de salir adelante, haciendo también música a la gorra. Estamos pasando un momento muy feo y los que quieran colaborar pueden hacerlo. En la alacena tenemos solo unos tecitos y un paquete de galletitas", expresó.

"Pedimos un poco de ayuda", remarcó Emma, quien al cierre del video también presentó a Rufus, su perro, y recordó que compartir la publicación también es una manera de colaborar para que el pedido llegue a más personas.

Cómo ayudar a Emma y Lau

Quienes quieran colaborar económicamente con la pareja pueden hacerlo mediante una transferencia al alias "coati.pluton.hielo", a nombre de María Laura González.

La historia de Emmanuel y Laura fue contada por distintos medios de comunicación. Ambos tienen retraso madurativo y se conocieron hace años en un centro de día, donde comenzó una relación que con el tiempo se convirtió en un proyecto de vida compartido.

A través de sus publicaciones en TikTok e Instagram, lograron construir una comunidad de seguidores con videos de humor, doblajes e interpretaciones musicales. También encontraron en las redes sociales una herramienta para mostrar su vida cotidiana, compartir sus experiencias y visibilizar la realidad de las personas con discapacidad.

En distintas entrevistas contaron que uno de sus grandes sueños es poder vivir de la música y conseguir oportunidades para presentarse en bares y restaurantes de Mar del Plata.