Un papá correrá, nadará y pedaleará 74 kilómetros para costear la operación que necesita su hija

Se trata de un desafío de 74 kilómetros que combina natación, ciclismo y carrera a pie.

Gustavo Manuel Benjamín Flores Sosa decidió transformar su pasión por el deporte en una movida solidaria para ayudar a Lusmila, su hija. El próximo sábado 5 de diciembre realizará un desafío de 74 kilómetros en el que combinará natación, ciclismo y carrera a pie.

Bajo el lema “74 km por Lusmila”, Benjamín buscará reunir el dinero para afrontar la operación de la nena. "Se necesita $1.280.000 y como familia no llegamos solos. Como papá me sentía impotente y lo único que se me ocurrió fue hacer algo con el cuerpo, con esfuerzo, para que la gente se sume", contó a 0223.

A través de un mensaje que comenzó a compartir en redes sociales, Benjamín explicó la situación familiar y pidió colaboración a la comunidad. Para ello, propuso una modalidad de "apadrinamiento por kilómetros". Esto es: a través del alias yocorroporlusmila cada quién puede apadrinar un km con $17.300 o medio km con $8.650.

El papá de Lusmila hará los distintos tramos del desafío en el mismo día: 3km nadando, 50km en bici y 21km corriendo. "No es una carrera oficial, es un desafío personal. Lo voy a hacer con cuidado, acompañado, y con la ubicación compartida con mi familia en todo momento", reveló.

Un desafío, con un objetivo claro

"Nunca fui disciplinado del todo. Empecé a correr hace mucho y siempre fui sumando kilómetros, hice 10, después 21, y cuando llegamos a Mar del Plata hice 42", contó Benjamín y agregó que fue nadador de rescate en las Fuerzas Armadas y que actualmente hace repartos en bici.

"Siempre me gustó nadar y acá en Mar del Plata hay varias competencias. Cada vez que se podía, participaba en la competencias de aguas abiertas, de 1.500 y 3.000 metros", mencionó el papá de Lusmi, pero subrayó que la motivación esta vez es distinta: "Me veo acorralado por la fecha de la operación y quiero que ella deje de sentir el dolor en la rodilla".

Según reveló, su hija tuvo una lesión importante hace un tiempo y el médico tratante recomendó que ya es momento de practicar la cirugía que le permitirá comenzar su recuperación: "Siempre corrí por mi familia, uno piensa muchas cosas cuando corre 42 kilómetros y ellos siempre fueron mi motivación, pero ahora con más razón lo hago por ellos y por Lusmila".

Por otra parte, Benjamín confirmó que pusieron a disposición un canal de WhatsApp donde se irá actualizando toda la información del desafío y la colecta. "Vamos a publicar el avance y los comprobantes de los gastos médicos. Todo lo que se junte es solo para la operación y recuperación de Lusmi".

Para finalizar, el papá de Lusmi contó que este desafío no será el último. Después de completarlo, anunciará uno nuevo: el Ironman completo, de 226 kilómetros. "Lo que más quiero es que el 5 de diciembre Lusmi sepa que un montón de gente corrió con ella", sintetizó.