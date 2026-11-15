La parroquia de la Asunción arrancó una campaña para proteger Casa Betania: cómo colaborar

A través de un video publicado en las redes sociales, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Mar del Plata lanzó una campaña solidaria a la comunidad que busca reparar y proteger Casa Betania, un espacio que fue construido hace cinco años gracias al esfuerzo y al aporte de las y los vecinos y las y los fieles.

La parroquia convocó a la comunidad a colaborar económicamente para afrontar los trabajos de mantenimiento que necesita el edificio. El paso del tiempo y las condiciones climáticas afectaron en este trayecto a las paredes del frente y del interior, lo que generó humedad y filtraciones: "Si no actuamos ahora, el daño puede avanzar y costarnos mucho más en el futuro".

Casa Betania

Este espacio surgió como parte del Proyecto Betania, una gran obra concretada con el esfuerzo de las y los vecinos, que permitió integrar las tres casas de la Asunción. Ahora, el objetivo es reunir los fondos necesarios para protegerla.

En un video que acompaña la campaña, se muestran algunos de los daños que presenta la casa y se explica así porqué resultó necesario acudir al compromiso de los fieles para llevar adelante las reparaciones.

Bajo el lema "Entre todos la construimos, entre todos la cuidamos", la parroquia invitó a quienes puedan a realizar un aporte económico para contribuir con los trabajos.

Las donaciones se pueden acercar a la Secretaría Parroquial, entregar a la salida de las misas mediante Posnet o realizar por transferencia bancaria. El alias para colaborar es: Asuncionmdp.