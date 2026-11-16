El error más común al usar protector solar, que puede dejarte más expuesto a los daños del sol

La temporada de verano está próxima: se empieza a instalar el calor y la gente en las playas se multiplica. Después de meses de temperaturas bajas, las ganas de disfrutar del aire libre y de tomar sol le ganan a todo. Sin embargo, es importante volver a hablar de los cuidados de la piel.

Encontrar el equilibrio entre aprovechar los beneficios de la exposición solar y evitar sus consecuencias resulta clave. "El sol es súper beneficioso y estuvo con nosotros durante toda la evolución. Lo buscamos naturalmente en cuanto empieza a ponerse lindo, a hacer calor. Queremos exponernos porque nos hace sentir bien y eso es natural", expresó a 0223 el dermatólogo Guillermo Badaracco (MP 93974).

En esa línea, el especialista explicó que la exposición solar tiene efectos positivos sobre el organismo: estimula la síntesis de vitamina D, contribuye a la salud de los huesos y tiene influencia sobre el metabolismo y la función inmunológica. También mencionó que puede favorecer el estado de ánimo y ayudar a regular la presión arterial.

Sin embargo, Badaracco advirtió que el problema aparece cuando se pierde la medida: "Como nos sentimos bien, tendemos a pasarnos. Y cuando nos pasamos de sol, todos esos beneficios se empiezan a perder. Lo peor de todo es que acumulamos daño, que favorece a que con los años podamos tener un deterioro en la calidad de la piel y nos predispone al cáncer de piel".

El error más común, asociado al protector solar

El dermatólogo compartió con 0223 una serie de recomendaciones para cuidar la piel durante los meses de verano. En primer lugar, explicó que la protección solar no debería limitarse solo al momento de ir a la playa y que la exposición debe ser prudente: "Antes que el protector, tratar de no exponernos en los horarios pico".

En esa línea, el especialista aconsejó aprovechar las primeras horas de la mañana o acercarse a la playa durante la tarde, cuando la radiación es mucho menor. También recomendó incorporar barreras físicas, como gorras y remeras que cubran parte del cuerpo, además de buscar momentos de sombra.

Respecto al protector solar, Badaracco remarcó un error bastante habitual: el de creer que utilizar un factor elevado garantiza una protección completa. "El protector nos puede aportar un factor 50, 30 o 20, pero nunca nos vamos a poner lo que usan en el laboratorio para medir el factor de protección. Nos ponemos una capita, pensamos que nos pusimos un 50, pero capaz que nos está protegiendo un 20", explicó.

Por este motivo, el dermatólogo insistió en la importancia de aplicar una cantidad suficiente de protector y de renovar el producto después de meterse al agua, transpirar o permanecer largo tiempo al aire libre. La referencia bien podría ser volver a colocarlo cada dos horas.

Tipos de protectores solares, sombra y horarios

El mercado ofrece distintos tipos de protectores, en cremas, lociones y sprays, para el rostro, el cuerpo o el cuero cabelludo, pero ¿son realmente distintos? Según explicó el dermatólogo, la principal diferencia está en la cosmética y no tanto en el mecanismo de protección.

"Todos van a tener más o menos la misma función, que va a ser repeler la radiación, absorberla o dispersarla. Lo que va a cambiar es la cosmética", detalló. De modo que, los productos más livianos pueden resultar más cómodos para el pelo o la cara, mientras que para el cuerpo se pueden usar cremas de otras texturas.

Badaracco también se refirió a los protectores minerales, que tienen la particularidad de permanecer sobre la superficie de la piel y no absorberse. Si bien pueden dejar una apariencia más blanquecina, el dermatólogo destacó que son una muy buena alternativa para los más chicos.

Para finalizar, el especialista opinó sobre una tendencia cada vez más popular, que es el uso cotidiano del protector solar. Aunque celebró que exista una mayor conciencia sobre el cuidado de la piel, advirtió que no se trata de aplicarlo de manera indiscriminada. "Si nos vamos a levantar en julio para meternos al auto y después estar adentro de la oficina, sin exposición al sol, ponerse un químico todos los días en la superficie de la piel no te lo recomendaría", expresó.

Por el contrario, si una persona realiza actividad física al aire libre durante el mediodía, incluso en invierno, sí aconsejó utilizar protección. En definitiva, la clave está en conocer los riesgos, aprovechar los beneficios del sol y adoptar hábitos de cuidado que permitan disfrutar del verano sin comprometer la salud de la piel.