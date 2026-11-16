"No hay maltrato, la mujer está bien": responsables del geriátrico insistieron con una falsa denuncia

Luego de la denuncia presentada en la justicia por supuestos golpes en un geriátrico de Mar del Plata, personas vinculadas al establecimiento respondieron a las acusaciones y negaron los hechos: "No sucedió nada de eso".

En diálogo con 0223, integrantes del hogar aseguran que quienes intervinieron en la causa visitaron el lugar, tomaron declaraciones y recorrieron las instalaciones. “No tenemos nada que ocultar ni tenemos por qué mentir”, expresaron.

Integrantes del establecimiento aseguraron que la Policía ya visitó el lugar.

Según contaron, el hogar cuenta con cámaras de seguridad y está recomendado por PAMI. “A las abuelas las tratan con amor a todas por igual”, afirmaron. Con respecto a la adulta mayor que se señala en la nota, indicaron que "está excelente de la cabeza” y que se enteró de la situación.

"La denunciante habría dicho que una residente vivía en el primer piso pero eso no es así, porque esa persona no puede subir escaleras y vive abajo”, dijeron y aseguraron que hay fotos en la denuncia que no corresponden al lugar.

Trabajadoras del establecimiento contaron que “la policía ya intervino, tomó declaraciones, habló con la residente y su familia”

A la par, trabajadoras del establecimiento contaron que “la policía ya intervino, tomó declaraciones, habló con la residente y su familia”, y que la hija de la mujer “se presentó en la comisaría para prestar testimonio”. También dijo que “se aportaron pruebas” y que la familia de la residente manifestó que la mujer recibe una atención adecuada.

La trabajadora agregó que, el día señalado, las empleadas mencionadas cumplían turnos diferentes, y que por eso "no pasó lo que señala la denunciante". También aseguró que las empleadas recibieron amenazas y hostigamiento y que esas situaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades.