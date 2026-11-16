Robó una rueda de auxilio y se escondió entre los arbustos cuando llegó la policía

Un hombre de 51 años acusado de robar una rueda de auxilio de una camioneta estacionada en la trotadora de una vivienda en el barrio Malvinas Argentinas fue aprehendido por personal policial que recorría la zona tras el alerta que dio un vecino.

Personal del Comando de Patrullas Norte tomó conocimiento de la presencia de un hombre vestido con prendas oscuras que estaría robando una rueda de una camioneta: el personal se dirigió hacia la zona indicada y observó a un hombre que se alejaba a paso apresurado de una Ford Ranger gris.

Tiene 51 años.

“Al advertir la presencia policial, el individuo se ocultó entre las plantas de una vivienda ubicada sobre calle Balcarce donde fue localizado e identificado por los uniformados que también confirmaron el faltante de una rueda de auxilio y el daño en la cadena de sujeción”, informaron autoridades policiales.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa, la restitución de la rueda a su poseedor y el traslado del imputado a Tribunales.