Secuestran más de 2600 cubiertas sin documentación y de origen desconocido
Fue tras un operativo conjunto entre varias comisarías. Una pareja fue imputada del delito de averiguación de ilícito.
Un hombre de 70 años y una mujer de 60 responsables de una gomería fueron notificados de la formación de una causa por averiguación de ilícito luego de que secuestraran en su negocio más de 2600 cubiertas que no tenían documentación.
Fue en el marco de tareas de prevención y control que personal de varias comisarías y peritos verificadores departamentales inspeccionaran un establecimiento ubicado en Juan Manuel Bordeu al 12300.
Durante el procedimiento se constató la existencia de 2.654 cubiertas de distintas marcas y rodados, entre ellas Pirelli, Goodyear, Michelin, Fate, Bridgestone, Firestone, Continental, Nexen, además de cubiertas para tractores, las cuales no contaban con documentación respaldatoria que acredite su legítima procedencia.
Desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispusieron la notificación de causa penal y la posterior libertad de ambos. Las cubiertas quedaron en el lugar en calidad de depósito judicial.
