Macabro femicidio: encontraron el cadáver de una mujer con golpes y tapado con una bolsa de basura

Una mujer de 30 años fue encontrada asesinada a golpes y con el cuerpo cubierto por basura en un descampado del oeste del conurbano bonaerense. La víctima, identificada como Estefanía Crystal Monzón, era madre de tres nenas y había sido vista por última vez el lunes por la mañana. Por el macabro hallazgo, la Policía detuvo a su pareja, un joven de 21 años que quedó imputado en una causa investigada como femicidio.

Cómo fue el macabro hallazgo del cadáver de la mujer

El descubrimiento del cuerpo se produjo el miércoles al mediodía en un terreno baldío ubicado en la esquina de José Mármol y Rafael Obligado, en el barrio Los Perales. El lugar se encontraba a unos 100 metros de la vivienda donde residía la joven. Los peritos de la Policía Científica examinaron el cadáver y constataron que presentaba múltiples golpes, por lo que la principal hipótesis apunta a un brutal asesinato.

Los vecinos aseguraron que escuchaban gritos en la casa.

La investigación había comenzado a partir de una denuncia presentada el lunes por Verónica Ramírez, madre de la víctima. Según su relato, Estefanía había sido vista por última vez a las 7.30, cuando dejó a sus tres hijas, de 6, 11 y 13 años, en la Escuela Primaria N° 9, situada en la esquina de Juana Azurduy y Remedios de Escalada. Sin embargo, nunca regresó a buscarlas.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones detuvieron a la pareja de la mujer, un repartidor de carne de 21 años: se apunta a que ambos habrían mantenido una fuerte discusión en la casa que compartían y que el sujeto la habría matado durante ese enfrentamiento. El sospechoso tenía lesiones en las manos que, según los peritos, eran compatibles con una pelea, aunque aseguró que se las había hecho el domingo durante una disputa callejera con un compañero de trabajo.

La víctima tenía tres hijas pequeñas.

Durante una requisa en la vivienda, los policías secuestraron una bolsa de basura con distintos objetos y papeles que presentaban manchas de sangre. Además, vecinos señalaron que la relación entre la víctima y el detenido había comenzado poco más de un año atrás y que las discusiones entre ambos eran frecuentes. La causa fue caratulada preventivamente como homicidio doblemente agravado por femicidio y quedó a cargo de la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9.