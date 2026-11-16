La lucha de Zoe contra la leucemia: debe recuperarse de Covid para continuar con el tratamiento y su familia pide ayuda

Zoe Luna tiene leucemia y necesita ayuda para continuar con su tratamiento

Zoe Luna tiene 11 años y atraviesa una lucha que cambió por completo la vida de su familia. Alumna de la Escuela Primaria N° 47 Ricardo Gutiérrez, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B.

Después de que la primera etapa del tratamiento no tuviera la respuesta esperada, debió ser internada nuevamente en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) para iniciar una terapia más fuerte e invasiva.

Sus padres necesitan colaboración con alimentos, agua mineral, cremas y productos de higiene para afrontar esta etapa.

En medio de ese proceso, la familia enfrenta también una situación económica compleja. Sus padres están desempleados y deben dedicar sus días al cuidado de Zoe y de sus otros dos hijos.

Si bien destacaron la atención y el acompañamiento del equipo médico del Hiemi, que se hace cargo del tratamiento hospitalario, hay necesidades cotidianas e insumos que deben afrontar por sus propios medios.

En diálogo con 0223, la mamá de Zoe contó que actualmente la niña debe recuperarse de un cuadro de Covid para poder retomar las sesiones de quimioterapia. La espera se vive con incertidumbre, mientras la familia permanece atenta a cada avance.

La espera se vive con incertidumbre, mientras la familia permanece atenta a cada avance.

"Estamos medio complicados porque ni mi marido ni yo estamos trabajando. Los dos estamos pendientes de Zoe y de mis otros dos nenes. Es todo muy difícil", expresó la mujer, quien explicó que, aunque las campañas solidarias no siempre logran reunir grandes cantidades, cualquier aporte representa una ayuda importante.

Entre las necesidades más urgentes mencionó cremas, alimentos, agua mineral y artículos de higiene. Se trata de elementos indispensables para sostener el día a día durante el tratamiento y que, ante la falta de ingresos, se vuelven cada vez más difíciles de conseguir.

Una espera atravesada por la esperanza

A pesar de las dificultades, la mamá destacó la fortaleza con la que Zoe enfrenta la enfermedad. "Ella le pone la mejor, le pone una fuerza que nos da fuerza a nosotros. La verdad, es una nena muy valiente, con muchas ganas de salir adelante", contó.

El camino todavía tiene etapas por delante. La familia espera que Zoe pueda completar las 78 quimioterapias previstas para evaluar si está en condiciones de avanzar hacia un trasplante. Hasta entonces, cada jornada representa un nuevo desafío, entre los controles médicos, la recuperación y la incertidumbre sobre los próximos pasos.

Por eso, la familia vuelve a apelar a la solidaridad de la comunidad. Quienes puedan colaborar con alimentos, agua mineral, cremas o productos de higiene pueden comunicarse directamente con la mamá de Zoe al 2236229767.