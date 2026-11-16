El dólar extendió la suba y el blue cerró en $1.600

El dólar extendió las subas este lunes 16 de noviembre y la brecha cambiaria volvió a captar la atención de los inversores.

Este lunes, el dólar mayorista subió $7,50 (+0,49%) a $1.551. De esta manera, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria — que hoy es de $1.971,72 — se ubica en 27,13%.

Mientras tanto, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación aumentó $5 a $1.525 para la compra y a $1.575 para la venta en el Banco Nación (BNA), y marcó un nuevo máximo nominal, mientras que el promedio diario realizado por el Bcra en base a las principales entidades bancarias se ubica cerca de $1.572.

Por su parte, el dólar blue se disparó $25 hasta los $1.580 para la compra y a $1.600 para la venta, anotando un nuevo máximo nominal.

El dólar CCL cerró a $1.682,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.5%. El dólar MEP cerró a $1.586,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.680,77.