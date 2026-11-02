El dólar mayorista saltó cerca de los $1.550 en el inicio de noviembre y se sostuvo la presión cambiaria

El dólar oficial subió con fuerza este lunes 2 de noviembre, luego de cerrar octubre con una suba del 1,3%, en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria y volatilidad regional.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $11,5 (0,8%) a $1.545,5 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.954,48) se ubicó a 26,5%.

El dólar avanzó en el primer día hábil del mes.

El dólar oficial minorista cerró a $1.515 para la compra y a $1.565 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.566,99 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Las reservas internacionales retrocedieron más de u$s2.100 millones en septiembre

El dólar CCL cerró a $1.656,65 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.2%. El dólar MEP cerró a $1.568,78 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.034,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.656,94.