Apareció sana y salva Erika Romero, la mujer que era intensamente buscada en Mar del Plata

Erika Ayelén Romero, la mujer de 41 años que era intensamente buscada desde el miércoles 11 de noviembre en Mar del Plata, apareció sana y salva en la zona de Sierra de los Padres.

Según pudo saber 0223, la mujer fue encontrada en circunstancias que todavía son materia de investigación. Luego del hallazgo, fue trasladada a la comisaría octava, donde se puso en contacto con sus familiares y allegados.

La noticia llevó alivio a su entorno, que durante las últimas horas había impulsado distintas acciones para encontrarla y conocer qué había ocurrido. Este lunes, incluso, familiares, amigos y allegados se habían manifestado frente a la comisaría decimotercera de Playa Serena para reclamar celeridad en la búsqueda.

La desaparición de Erika Romero

Erika había salido de su casa, en el barrio Costa Azul, el miércoles por la mañana, luego de recibir una propuesta para realizar tareas de limpieza en un departamento. Como no regresó, su familia comenzó a buscarla y radicó la denuncia.

En diálogo con 0223, su marido había expresado la preocupación por la falta de noticias y relatado distintos testimonios que habían incrementado la incertidumbre sobre el paradero de la mujer.

Ahora, con su aparición, se abre una nueva etapa para esclarecer las circunstancias en las que permaneció fuera de su hogar durante estos días.