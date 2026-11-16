El suejto es de tez blanca, ojos claros y cabello oscuro, y además tiene tatuajes en ambos brazos.

Buscan de manera desesperada a Marcelo Fabián Trenco, un hombre de 33 años que fue visto por última vez el sábado por la mañana, cuando le dijo a sus seres queridos que se dirigía a una sucursal del Banco Provincia para cobrar un dinero del trabajo.

Según informó su familia a 0223, el sujeto habría regresado a su vivienda ubicada en el límite de los barrios San Antonio y Santa Rita, debido a que encontraron el lugar limpio y ordenado, aunque no fue visto por nadie.

Marcelo, de 33 años, se encuentra desaparecido desde la mañana del sábado.

A partir de ese momento, en la mañana del sábado, Trenco no se comunicó con amigos ni familiares, por lo que tomaron radicaron una denuncia por averiguación de paradero para hallarlo, tras más de 48 horas sin noticias.

Conforme a la descripción aportada por su madre, Marcelo es de tez blanca, ojos claros y cabello oscuro, y además tiene tatuajes en ambos brazos. Habría salido vestido con un pantalón camuflado, campera verde y negra, una visera clara y zapatillas blancas con rayas azules.

En caso de contar con información sobre el hombre, se puede comunicar al 2235015402 o también a las autoridades, al 911.