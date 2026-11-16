La víctima sería un Uber Moto que fue acorralados por los delincuentes.

Un grupo de motochorros armados asaltó en la noche del domingo a un motociclista que arribaba a una vivienda del barrio Los Pinares e intercambió disparos con un vecino, quien salió a la calle con la intención de ahuyentarlos y evitar el robo.

El confuso episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, donde se observa que alrededor de las 21:10 cuatro delincuentes acorralaron a un Uber Moto en Río Negro y Roffo, y obligaron al conductor y a una mujer a descender del rodado.

Conforme a las imágenes, los ladrones consiguieron sustraer el vehículo, pero fue en ese instante que un frentista se dio cuenta de la situación, tomó un arma de fuego y gatilló para frustrar la maniobra delictiva.

Al mismo tiempo, mientras perpetraban el robo, el conductor un auto de color blanco que circulaba por Roffo vio la escena y comenzó a tocar la bocina para espantarlos y alertar al resto de vecinos.

En el video se escuchan numerosas detonaciones, que habrían sido de ambas partes, y también se visualiza que los atacantes lograron llevarse la moto y escapar, aunque uno de ellos quedó abandonado y se dio a la fuga a pie.