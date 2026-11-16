El dibujo argentino tendrá su propio espacio de reconocimiento en Mar del Plata. El próximo viernes 20 de noviembre, el ciclo Arte en el Centro presentará el Homenaje al Dibujo Argentino 2026, una exposición que reunirá a 31 artistas marplatenses y referentes de distintos puntos del país.

La propuesta nació de la iniciativa de Mauricio Nizzero y Rubén Sassano, dos referentes del dibujo en Argentina que, al advertir que esta disciplina no ocupaba el lugar que le corresponde en comparación con otras expresiones artísticas como la pintura y la escultura, impulsaron distintas actividades colaborativas con colegas.

Entre ellas, decidieron tomar noviembre, mes del fallecimiento del gran Alberto Breccia, como el Mes del Dibujo Argentino, con exposiciones en diferentes lugares del país.

En Mar del Plata, la edición 2026 del homenaje estará a cargo de Cristian Dalgaard, curador de Arte en el Centro, junto con el dibujante marplatense Roberto Perlasco, en la co-curaduría. La propuesta convoca a artistas de la ciudad y a grandes referentes nacionales de una disciplina con mucha historia, identidad propia y reconocimiento internacional.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la presencia de dos obras originales de Enrique Breccia, reconocido artista plástico, hijo del legendario Alberto Breccia y con una extraordinaria trayectoria artística en Argentina, Europa y Estados Unidos.

En el texto de sala, Mauricio Nizzero reflexiona sobre el lugar que fue conquistando esta disciplina: “Luego de un largo camino como soporte y complemento del hacer práctico, el dibujo comienza a transitar la materialidad de una impronta oportuna y soberana. Toma los elementos de la estética plástica y sus recursos materiales para alzarse con identidad propia, eso hace que se pueda exhibir como una disciplina indiscutible e independiente que tiene mucho por decir y por hacer”.

Y agrega: “Afortunadamente nos acompañan los incansables artistas que pueden dialogar y trabajar con orgullo lo que se presenta hoy como El Dibujo Argentino”.

Los artistas que participan

La exposición reunirá a 31 dibujantes de Mar del Plata y distintos puntos del país:

Gladys Abitante (CABA), Claudio Acuña (Mar del Plata), Ricardo Ajler (CABA), Guadalupe Ance (La Plata), Fabián Attila (CABA), Alicia Belo (Mar del Plata), Adriana Bonanni (Quilmes), Enrique Breccia (Mar del Plata), Guadalupe Buján (CABA), Juan Carlos Chidichimo (Mar del Plata), Cristian Dalgaard (Mar del Plata), Patricia Gayone (CABA), Sandra Guascone (Mar del Plata), Jorge Ihlenfeld (Mar del Plata), Anne Mette Johansen (CABA), Pipo La Torre (Mar del Plata), Claudia López Grillo (Mar del Plata), Eduardo Martin (Mar del Plata), Andrea Misson (Tandil), Mauricio Nizzero (CABA), Francisco Olivo (Mar del Plata), Lara Palma (CABA), Santos Pereyra (Mar del Plata), Carmen Pellizzon (CABA), Roberto Perlasco (Mar del Plata), Raúl Ponce (CABA), Santiago Raffo (CABA), Robin (CABA), Daniel Tedeschi (Mar del Plata), Ricardo Valente (Mar del Plata) y Blas Vidal (CABA).

Día, horario y lugar

El Homenaje al Dibujo Argentino 2026 se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 18.30, en avenida Independencia 2249, Mar del Plata.

La entrada será libre y gratuita.