La famosa modelo que dejó Buenos Aires tras una polémica separación y empezó una nueva vida en Mar del Plata

María Susini encontró en Mar del Plata el escenario para comenzar una nueva etapa de su vida, después de la separación de Facundo Arana, con quien mantuvo una relación de casi dos décadas. La modelo y conductora, de 50 años, se instaló en la ciudad y adoptó una rutina marcada por el surf, el entrenamiento físico y las actividades al aire libre. Aunque la ruptura tuvo una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo, ambos hablaron públicamente de un proceso atravesado con amor y respeto.

Cómo es la vida de María Susini en Mar del Plata

Su vínculo con La Feliz, sin embargo, comenzó mucho antes de que se conociera la separación. Desde hace años frecuenta Honu Beach, uno de los balnearios del sur, donde suele practicar surf y compartir jornadas con sus hijos. En marzo de 2026, una producción de la revista ¡Hola! la mostró instalada en la ciudad, corriendo por la playa, entrenando y disfrutando de las olas. Incluso manifestó su interés por mudarse a Chapadmalal.

Desde hace varios años Susini frecuenta Honu Beach.

El deporte ocupa buena parte de sus días. La actriz consulta las condiciones del mar antes de entrar al agua y combina las sesiones de surf con ejercicios de fuerza en el gimnasio y recorridas de varios kilómetros por la orilla. También incorporó el skate a sus actividades recreativas, siempre con casco y rodilleras. En septiembre volvió a compartir imágenes desde la costa marplatense y resumió su entusiasmo con dos frases: "Mdp y sus olas" y "Más olas, más diversión".

La separación de Facundo Arana se conoció en enero de 2026, después de 19 años de relación y tres hijos en común: India, Yaco y León Moro. En abril, durante una entrevista con Pampita, la celebridad aclaró: "No estoy divorciada de Facundo". También explicó que dormían en lugares separados y que atravesaban la situación con respeto. Meses después, el actor reconoció que estaban intentando recomponer el vínculo y expresó: "Estamos viendo de reencauzar todo".

Arana confirmó que busca reconciliarse con Susini.

Más allá de su presente deportivo, Susini también mantiene otras pasiones vinculadas con el arte y la cultura. Estudió Bellas Artes, disfruta de la pintura e incluso intervino artísticamente una tabla de surf. En marzo de este año también asistió a un recital de Divididos en Bendu. Así, entre las playas del sur, el mar y sus actividades cotidianas, la modelo construyó una vida cada vez más ligada a Mar del Plata, una ciudad que ya formaba parte de su historia mucho antes de convertirse en el centro de atención por su situación sentimental.