Caso Melmann: la familia denunció que no fue notificada de una audiencia por la libertad condicional de un policía condenado

La familia de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años raptada, torturada, abusada y asesinada por policías bonaerenses el 4 de febrero de 2001 en Miramar, denunció que no fue notificada para participar de una audiencia que trató otro pedido de Oscar Echenique a fin de acceder a la libertad condicional.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Gustavo, el padre de la víctima, sostuvo que la jornada se llevó a cabo el jueves 12 de noviembre en el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, pero en ningún momento lo convocaron, y tampoco a Laura Calampuca, la madre de Natalia.

"Estamos muy mal, sentimos una impotencia tremenda. Quieren generar impunidad", lamentó Gustavo por no haber podido participar de la audiencia.

No se trata de la primera vez que Echenique solicita obtener el beneficio. La Justicia le otorgó salidas transitorias y Melmann señaló que "nunca fue controlado" con "una pulsera electrónica" ni por el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.

La Justicia fijó la realización de una pericia psiquiátrica para Echenique con fecha para el 27 de mayo de 2027.

El magistrado deberá definir si le concede la libertad al ex policía condenado a prisión perpetua por el salvaje femicidio cometido hace más de 25 años.

El 28 de septiembre pasado, el padre de Natalia fue informado por el juez Facundo Gómez Urso -reemplazó a Perdichizzi que se encontraba de licencia- sobre la realización de una pericia psiquiátrica al oficial para el 27 de mayo de 2027.

Gómez Urso es uno de los dos magistrados que recibió la absolución por los delitos de "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta" por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, que posteriormente fue declarado nulo por la Cámara de Casación debido a la falta de perspectiva de género.

La familia ratificó que "el Estado es responsable" y reclamó por la búsqueda del quinto implicado en el asesinato, cuyos cotejos de ADN de seis efectivos dieron todos negativos, por lo que fueron absueltos.

Natalia desapareció en la madrugada del 4 de febrero de 2001 tras salir de un boliche.

"Son 25 años de amor, dolor y lucha. Vamos a seguir luchando. Queremos memoria, verdad y justicia", expresó Gustavo.

Se recuerda que Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

Además, el ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió una condena de 25 años por su participación, aunque luego fue reducida a diez años tras una revisión de la Cámara de Casación.