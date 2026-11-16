Se reconcilió con su ex, tuvo un pico de presión y está en terapia intensiva

El productor teatral Norberto Marcos, reconocido por haber sido pareja de Fátima Florez, debió ser trasladado a la unidad de terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad de Palermo tras experimentar una desmejora repentina en su estado general. Luego de permanecer internado días previos los profesionales decidieron pasarlo a cuidados intensivos para mantenerlo bajo estricta observación mientras aguardan los resultados de diversas punciones y análisis clínicos que permitan determinar el origen de la afección.

logró comunicarse por última vez con el productor el sábado

La noticia trascendió en el ciclo Infama, donde Marcela Tauro relató quepor la tarde, instantes antes de que le retiraran el teléfono celular y cuando él mismo le anticipó que estaba por ser derivado a terapia intensiva.

En paralelo, desde las inmediaciones del sanatorio, el cronista Oliver Quiroz detalló que el entorno mantiene un estricto hermetismo sobre el diagnóstico exacto, aunque confirmó que el exmarido de Fátima Florez llegó acompañado por su hijo Federico, quién permaneció en el Sanatorio hasta las primeras horas de la mañana.

Según revelaron en el ciclo de América TV, mientras los médicos realizan estudios para determinar el origen de su afección, Fátima Florez siguió de cerca la evolución de su exmarido comunicándose hasta tres veces por día con él y manteniendo contacto directo con su médico de cabecera.

Este delicado cuadro de salud ocurre en medio del conflicto legal y económico que ambos arrastran por la división de bienes tras su separación en abril de 2023. De hecho, el pasado viernes mantuvieron una reunión privada y sin abogados en la casa de Jacobo Winograd —a pedido de la humorista— para intentar destrabar el pleito judicial.

Winograd, amigo en común de la actrizny el productor, relató que, luego del reencuentro, Marcos fue hospitalizado dos veces por un pico de presión y permanece internado.

A nivel judicial, la pareja se disputaba tres departamentos en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares y los derechos vinculados a la carrera artística de la imitadora, que Marcos reclamaba en parte por haber sido su representante.