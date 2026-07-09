La construcción en Mar del Plata sigue en alza: “Un 70% de los trabajadores está con empleo”

Entre tantos indicadores negativos en todo el país y que no escapan a Mar del Plata, la construcción local sigue dando buenos números a nivel empleo, según confirman desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Luego que el intendente de Mar del Plata Agustín Neme destacara un informe de la Fundación Tejido Urbano, que ubicó a General Pueyrredon entre los municipios con más superficie construida entre 2021 y 2025, el secretario general de la Uocra local, César Trujillo brindó su opinión sobre el tema.

En diálogo con 0223, el referente expresó que en los últimos años en la región que tiene jurisdicción el gremio –que abarca General Pueyrredon, General Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga y Maipú- “se ha construido muchísimo a nivel privado”.

En tal sentido, argumentó que en esos distritos “se han construido más de 15 countries y han sumado muchísimos metros cuadrados”.

“Tenemos trabajo sostenido. Hoy por hoy estamos trabajando, no sobra nada. Aunque no están las obras esperadas para este 2026, como las proyectadas por la costa, Constitución o el Minella. Pero estamos trabajando”, dijo, aunque mencionó que “no hay que descartar que este año inicien las obras en el Estadio, por lo menos hay una fuerte versión”, aseguró.

“Está complicado”

En otro punto de la entrevista, Trujillo advirtió que la actividad en la Argentina “está complicada” pero resaltó el protagonismo de la obra privada en “La Feliz”.

“Hay trabajo, se ven gran cantidad de obras pero donde tendría que haber 20 empleos, hay 10, pero están laburando. El plantel de apadronados (registrados), aflojó un poco pero no tanto. Estamos en un 70% y un poco más. Falta obra pública y no hay planes de viviendas para los trabajadores. Y eso pasa en Córdoba, que está muy complicada porque la obra pública que siempre ellos hacen, esta parada. En Santa Fe también. Pero si vas a Capital, todo el tiempo está construyendo”, completó.