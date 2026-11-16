Habría sufrido un brote psicótico al enterarse que su pareja estaba embarazada.

El joven de 21 años que murió este domingo después de permanecer casi dos semanas internado en grave estado tras arrojarse al mar desde una escollera de Punta Iglesias fue identificado como Oscar Segundo Suárez Correa.

Según pudo verificar 0223, desde su adolescencia el joven se anunciaba en redes sociales para encontrar trabajos como ayudante de parquero y peón de albañil, todos ellos en Santa Clara del Mar, donde residía en ese entonces.

El dramático episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando personal policial acudió a un hotel ubicado en Belgrano al 2300 a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que había sufrido un brote psicótico y provocado daños en uno de los vidrios del establecimiento.

Oscar Suárez, de 21 años, murió después de dos semanas internado tras tirarse desde la escollera.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, una joven manifestó que había sido agredida por Suárez Correa luego de comunicarle que estaba embarazada. En medio de la discusión, la víctima con el torso desnudo atravesó un ventanal y huyó corriendo.

Luego de abandonar el hotel, corrió hacia la costa y se arrojó al mar desde la escollera de Punta Iglesias, lo que motivó un operativo de rescate en el que participaron guardavidas y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Tras ser retirado del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, y fue trasladado inconsciente e intubado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Finalmente, después de casi 15 días de internación y más allá de los esfuerzos médicos, su deceso se registró el domingo por la mañana a raíz de las complicaciones derivadas del incidente.