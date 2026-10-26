“Call center” carcelario: los tres detenidos se negaron a declarar

Los tres internos acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la extorsión telefónica, la realización de “cuentos del tío” y estafas que operaba desde tres cárceles y que hizo más de diez mil llamados en cuatro meses se negaron a declarar ante el fiscal Mariano Moyano y alojados nuevamente en el complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Franco Isaías Miguel, Jonathan Villalba y Alejandro Demetrio estuvieron acompañados por miembros de la defensa oficial y no quisieron dar su versión de los hechos ante el fiscal Mariano Moyano.

Tal como se informó, Demetrio está detenido desde el 14 de julio en el marco de una investigación por una entradera que una mujer de 70 años sufrió en su casada del barrio Parque Luro cuando encapuchados con guantes la maniataron, amordazaron, golpearon y le provocaron cortes en los dedos de los pies para robarle 600 mil pesos.

En el caso de Villalba la detención se produjo dos semanas por el robo de una camioneta de un correo privado: a partir del análisis de los celulares secuestrados se confirmó su relación con Isaías, quien registraba un pedido de captura activo desde agosto de 2024 por el delito de estafa.

Con la intervención de seis líneas telefónicas, el fiscal logró determinar la existencia de una asociación ilícita que usando identidades de los personajes de la serie “Gutiérrez is mai neim” se hacían pasar por funcionarios policiales para hacer la estafa con la misma modalidad: la exigencia de dinero para el pago de una fianza, llamadas de directores de banco para el cambio de dólares, la modalidad “llorona” o la obtención de datos para un posterior ingreso a la vivienda.

Moyano estableció que desde la Unidad Penal N°1 de Olmos se hacían por lo menos 50 llamadas diarias y estableció que Isaías y Villalba eran los encargados de buscar víctimas y pasar la información y que junto a Demetrio eran la mano de obra en Mar del Plata por lo que pidió la realización de tres allanamientos simultáneos.

Uno de los tres detenidos.

En la cárcel de Olmos identificaron a Hugo “El Gitano” Miguel y Joel Aguirre quienes simulaban ser el sub comisario Gutiérrez en los llamados y secuestraron cuatro celulares y dos troqueles de chip: el primero quedó imputado como jefe de la asociación ilícita, estafa en grado de tentativa, robo agravado en poblado y en banda y robo agravado en grado de tentativa.

“El Gitano” fue condenado en 2010 a la pena de prisión perpetua por el homicidio en 2007 de María Epifania Di Ciccio, de 81 años, en Hurlingham. Si bien en 2011 se fugó de un penal en Florencio Varela, fue recapturado poco después en Uruguay.

Se requisaron varias celdas.

Tras el aval de la Justicia de Garantías quedó anotado a disposición conjunta del Tribuna Oral en lo Criminal de Morón y se va ordenar el traslado a Mar del Plata para prestar declaración.