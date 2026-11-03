El Municipio puso en marcha un sistema de videovigilancia en los camiones recolectores de residuos

Desde la sede del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el intendente Guillermo Montenegro anunció la puesta en marcha de "Vigía", un sistema para controlar en tiempo real la recolección de los residuos en Mar del Plata.

Según anunció el jefe comunal en el marco de una conferencia de prensa, todos los camiones recolectores portarán GPS y cuatro cámaras. Desde la central, los operadores podrán seguir en vivo las cámaras de cada camión y, en un mapa, ver dónde está cada unidad y qué recorrido está haciendo.

Los vecinos pueden denunciar la falta de servicio en su cuadra a través del WhatsApp 2235960422.

De esta forma, el Municipio puede comprobar si el camión recolector levantó la basura o no y si se detecta que no hacen bien su trabajo, se le exigirá a la empresa que corrija. Los vecinos pueden denunciar la falta de servicio en su cuadra a través del WhatsApp 2235960422.

Más allá del control sobre el propio servicio, el Municipio busca integrarlo al sistema de seguridad y monitoreo. Las imágenes quedarán grabadas en alta calidad por al menos diez días y estarán a disposición de la Justicia en caso de que las requieran.

Todos los camiones recolectores cuentan con GPS y cuatro cámaras, y su recorrido queda grabado

"Vamos a tener comunicación con operadores que están dentro de los camiones para que nos avisen de cualquier situación. Son 84 los móviles que tiene este sistema, la idea es seguir agrandándolo", afirmó Montenegro.

Por último, en el marco de la tolerancia cero a los basurales a cielo abierto, las cámaras instaladas en las unidades permiten registrar a los infractores que arrojan basura en la vía pública o en canteras no autorizadas. Tras la captura de la patente y la identificación del vehículo, se procede a la sanción, la visibilización de la infracción y el posterior secuestro del automotor.