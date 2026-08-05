Tiró un billete de lotería sin saber que había ganado un millón de euros y los recolectores lo ayudaron a recuperarlo

Roberto Toscano, el presidente de la empresa encargada de la recolección de residuos en Bitonto.

Un apostador de la lotería italiana tiró su billete a la basura sin saber que había ganado un millón de euros, tras malinterpretar un mensaje de la máquina que validaba los premios. Al volver a su casa, se enteró de su fortuna y le pidió ayuda a la empresa recolectora de residuos.

Después de dos días de búsqueda, la compañía logró encontrar el cartón ganador y se lo devolvió a su dueño.

El insólito suceso ocurrió este fin de semana en Bitonto, una localidad italiana de poco más de 50 mil habitantes ubicada en la provincia de Bari, en el sur de Italia. Como lo había hecho durante años, el jugador jugó los números 2, 4, 8, 10 y 51, asociados a un ser querido.

Tras el sorteo, el apostador -que prefirió permanecer en el anonimato- se acercó a una tabaquería, en la que utilizó una máquina instalada para verificar si los billetes de lotería tenían algún premio. Pero, al ingresar la jugada, el aparato le mostró un mensaje que decía "no pagadero", por lo que el jugador interpretó que no había ganado nada y simplemente tiró el billete a la basura.

Pero al regresar a su casa, la familia le hizo notar que sus números habían sido favorecidos en el sorteo y que lo habían hecho acreedor de una fortuna: un millón de euros.

La confusión se produjo porque, según el reglamento de la lotería, las tiendas sólo pueden pagar premios pequeños y la suma que había ganado el jugador era demasiado alta para que se la entreguen en el lugar. Entonces, el billete era válido.

Cuando la familia se dio cuenta del error, corrió hacia la tienda para intentar recuperar el billete, pero allí descubrió que el camión recolector ya se había llevado la basura. Por ese motivo, decidieron ponerse en contacto con la empresa y pedirles ayuda para encontrar el talón ganador.

El operativo para dar con el billete ganador

Roberto Nicola Toscano, el presidente de Sanb, la empresa que gestiona la recolección y el transporte de residuos en la ciudad, relató en medios locales que, tras el contacto de los ganadores, la compañía comenzó un proceso de reconstrucción para ubicar el recorrido del camión que, sin que nadie lo supiese, llevaba el premio escondido entre seis toneladas de basura.

Según el líder de Sanb, una vez que identificaron el vehículo surgió otro problema: no se podía vaciar en las instalaciones de la empresa, ya que podría existir una contaminación de los residuos. Por esa razón, tuvieron que contactar a otra empresa de la zona de Bari que les permitió clasificarlo. Y allí descargaron el contenido del camión y comenzaron la búsqueda.

El operativo para encontrar el millonario billete llevó dos días. Finalmente, este martes a las 17:30, un operario encontró una bolsa rota con un montón de billetes, la mayoría, dañados. "Este era uno de los pocos intactos", describió el presidente de la empresa, quien destacó además que por fortuna la búsqueda inició un domingo ya que, de lo contrario, la carga del camión "habría terminado en el vertedero".

Luego del hallazgo, el presidente de la empresa recolectora posó con el talón ganador en la mano para una foto. "Toqué el billete de la suerte porque tal vez también nos traería suerte", apuntó. E increíblemente, eso ocurrió.

Según aseguró, una vez finalizada la búsqueda, se sentó a tomar un café con sus empleados y, por simple diversión, compraron ellos mismos un billete de lotería que resultó ganador de un premio de 50 euros.

En tanto, los costos del operativo deberán ser afrontados por el descuidado ganador, quien previamente había firmado una declaración comprometiéndose a cubrir los gastos.