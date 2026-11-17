Cuando subió, la puerta estaba cerrada y burló a los empleados, consiguiendo darse a la fuga con el rodado.

Un sujeto se infiltró en la tarde de este martes en un hotel del centro de Mar del Plata cuando descargaban mercadería, bajó la rampa de la cochera y escapó con una bicicleta. La secuencia completa quedó registrada en tres cámaras de seguridad del establecimiento.

El robo se registró alrededor de las 13:30 en un alojamiento situado en Buenos Aires y Falucho, donde un hombre con gorra pertenciente a un sindicato aprovechó que el portón del estacionamiento se encontraba abierto mientras trabajaban proveedores y, sin dudarlo un segundo, entró.

El delincuente descendió rápidamente hacia el sector de los rodados y al observar que la bicicleta no estaba atada, la tomó y subió hasta la puerta por la que había ingresado, aunque ya había sido cerrada.

Sin embargo, en vez de detenerse, el ladrón se asomó hacia la recepción y le pidió a una trabajadora que le abriera, beneficiándose del movimiento dentro del hotel y que la joven estaba ocupada. De esa manera, el individuo llegó hasta la vereda y se dio a la fuga del lugar andando en el vehículo sustraído.

Conforme a las imágenes a las que tuvo acceso 0223, el sujeto vestía un jean azul, remera naranja, campera verde y una gorra blanca y negra al momento del hecho.