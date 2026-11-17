La petición en Change.org propone que la futura Autovía 88 lleve el nombre de Ana Peralta, en homenaje a la joven.

Una petición lanzada en la plataforma Change.org propone que la futura Autovía 88 lleve el nombre de Ana Peralta, en homenaje a la joven cuya muerte dejó una profunda huella en su entorno e impulsó que se retome el histórico proyecto para transformar la actual Ruta 88. La iniciativa apunta a que, una vez concretada la transformación de la actual ruta en autovía, el corredor vial sea bautizado como "Autovía Ana Peralta".

El planteo apareció horas después de conocerse que la Provincia incluyera en el Presupuesto 2027 el inicio de la obra, con una primera etapa que contempla el tramo entre Batán y el acceso a Comandante Nicanor Otamendi, y que se extendería al menos hasta 2030. Para un segundo momento quedaría el tramo restante, y más extenso, hasta Necochea.

El primer tramo previsto busca extender el doble carril por sentido que actualmente hay entre El Gaucho y Batán.

En el texto de la campaña, sus impulsores explican que el objetivo es mantener presente la memoria de la joven y convertir su nombre en un símbolo asociado a la seguridad vial. "El renombramiento de la Ruta 88 no es solo un homenaje, sino también un recordatorio constante de la importancia de la seguridad vial y el cuidado hacia los demás en nuestras carreteras", sostienen.

La petición también destaca que Ana "fue una defensora de un mundo más justo y seguro", un argumento con el que buscan fundamentar la propuesta de asociar su recuerdo a una infraestructura que, precisamente, apunta a mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos en ese corredor.

La iniciativa busca que el nombre de Ana Peralta quede asociado a un mensaje de concientización sobre la seguridad vial y el cuidado en las rutas.

"Renombrar la Ruta 88 como Autovía Ana Peralta no solo mantendría vivo el recuerdo de una vida que nos fue arrebatada demasiado pronto, sino que también serviría como inspiración para conducir de manera segura y atenta", expresa otro pasaje de la convocatoria a la cual se puede sumar la firma a través de este link.

En ese sentido, los promotores convocan a la comunidad bonaerense y a quienes utilizan habitualmente la ruta a acompañar el pedido con su firma, para llevarlo ante las autoridades competentes. "Todos aquellos que manejen por la nueva autovía recordarán su legado y continuarán preservando su mensaje de amor y seguridad", señalan.

La propuesta deberá ahora reunir adhesiones para ganar mayor trascendencia y encontrar el camino institucional para que el planteo llegue a los organismos bonaerenses con competencia para definir la denominación de la futura traza.