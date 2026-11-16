Murió el chico de 21 años que había golpeado a su novia y después se tiró al mar

El joven de 21 años permanecía internado en grave estado luego de haberse arrojado al mar en la zona la escollera de Punta Iglesias.

El joven de 21 años que permanecía internado en grave estado luego de haberse arrojado al mar en la zona la escollera de Punta Iglesias el paado 2 de noviembre falleció este domingo en Mar del plata.

El hecho conmocionó a todos y tuvo tantas aristas como complejidad. De acuerdo a la información a la que pudo acceder 0223, todo comenzó en un hotel ubicado en Belgrano al 2300 donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que había sufrido un brote psicótico y provocado daños en uno de los vidrios del establecimiento.

De acuerdo a los testimonios y versión policial, una joven -cuya relación se desconoce- manifestó que había sido agredida por el hombre después de comunicarle su embarazo. En cuestión de minutos, el joven generó un escándalo en el hotel y rompió un ventanal que intentó atravesar en su huída.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar con impactantes imágenes que se dieron a conocer más tarde.

Había generado un escándalo en un hotel ubicado en Belgrano al 2300.

Tras el episodio en el establecimiento, el joven salió corriendo y se dirigió hacia la costa, para tirarse de una escollera. Si bien en un primer momento había trascendido que se había arrojado en la de la Bristol, finalmente se comprobó que el hecho tuvo lugar en la de Punta Iglesia, lo que motivó un operativo de rescate en el que participaron guardavidas y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Luego de haberse arrojado al mar, fue rescatado y trasladado al Higa.

Una vez fuera del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo trasladó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó intubado y con un cuadro de ahogamiento.

Finalmente, luego de estar casi 15 días internado, falleció este domingo pasadas las 9 en el Higa. De acuerdo al parte médico, tenía heridas cortantes en extremidades producidas por haber atravesado el ventanal, lesiones asociadas por aspiración de agua y convulsiones que le ocasionaron aún más complicaciones.