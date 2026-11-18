Un hombre de 76 años murió este martes durante el incendio de una vivienda ubicada en la calle Cerrito al 3500, del barrio Nuevo Golf. Los bomberos que llegaron para combatir las llamas encontraron su cuerpo sobre una cama, parcialmente carbonizado.

El hecho ocurrió en una construcción de material situada en el fondo de un terreno de Cerrito al 3520. Al arribar, una dotación del Cuartel Puerto se encontró con un incendio declarado y comenzó a trabajar para controlar el fuego.

El operativo presentó una dificultad: los bomberos no pudieron realizar el corte total del suministro eléctrico, por lo que el interior de la vivienda permanecía energizado. Ante esa situación, atacaron el foco ígneo desde el exterior.

En medio de las tareas, los efectivos advirtieron desde una ventana la presencia de un hombre sobre una cama, con el cuerpo parcialmente carbonizado. La víctima ya había fallecido.

Una vez sofocado el incendio, el personal realizó el corte del cableado exterior. En el lugar también se identificó a la concubina del hombre, mientras se aguardaba la intervención de la Policía Científica y de los peritos correspondientes.

La investigación quedó en manos de la UFIJ n1 y de la Comisaría Quinta, que deberán determinar cómo se inició el incendio y establecer las circunstancias de la muerte. Por el momento, no se informó el origen del fuego.