Nicolás Salerno, oriundo de Dolores, era un aficionado de la astronomía.

La muerte de Nicolás Salerno, oriundo de Dolores, genera conmoción en la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Aunque la investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo su deceso, la principal hipótesis es que el hombre falleció tras caer desde el techo del observatorio astronómico platense.

A través de una publicación institucional, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Salerno, a quien definió como un integrante muy querido por la comunidad.

“Fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, destacaron desde la facultad al recordar su trayectoria y su vínculo con el espacio universitario.

La imagen del posteo de la UNLP en la despedida a Nicolás Salerno.

Asimismo, resaltaron su calidad humana y acompañaron a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Como señal de duelo, la institución resolvió permanecer cerrada durante la jornada posterior al fallecimiento.

El episodio ocurrió en las instalaciones del observatorio astronómico de La Plata. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Salerno cayó desde el techo del edificio y murió como consecuencia del hecho.

Además, ocupaba el cargo de subdirector de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.