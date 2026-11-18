Dos guardavidas se convirtieron en los héores de esta jornada al rescatar a un perrito que se encontraba atrapado entre las piedras de la zona de Playa Chica luego de caer de, al menos, cinco metros.

El hecho sucedió este miércoles a la mañana en la playa conocida como Waimea, ubicada en el sector de piedras hacia el norte de Playa Grande. Allí los trabajadores comenzaron a escuchar algunos ruidos extraños y se propusieron rastrearlos.

Luego de buscar encontraron entre las piedras a un perrito de color blanco que lloraba ya que su cuerpo estaba completamente atrapado y sólo se podía ver si cabeza y parte de sus patas.

"Estaba bien alimentado, no se lo veía desnutrido, pero no tenía collar. Empezamos a escuchar los llantos y antes de llegar a la estatua de la mujer misteriosa, lo encontramos", contó a 0223 Renata Asaro, quien junto con Gato Luna procedieron al rescate.

Guardavidas y hérores: así fue el emotivo rescate del perrito atrapado

"La marea estaba subiendo, si lo escuchábamos más tarde podía ser complicado, el mar iba a estar muy alto", detalló la joven guardavidas quien agregó: "Fuimos con mi compañero preparados con sogas y todo lo necesario; tuvimos que ayudarnos entre nosotros para no correr riesgo de caernos".

Según calculan los rescatistas, el perro debe haber caído desde la costa de, al menos, cinco metros. Si bien desconocen de dónde venía, aseguran que nadie lo reclamó por el momento.

"Estaba re asutado y ni bien lo pusimos en el suelo salió corriendo; tenía sed, donde veía un charco con agua, tomaba", graficó Renata luego del hecho. Además, recordó que es necesario tener cuidados con los perros cuando se pasea por la zona costera, al igual que en la vía pública: "Siempre hay que tenerlos atados, en todos lados".