“Me sacaron a mi único hijo”: el desgarrador pedido de justicia por la muerte de un adolescente de 17 años

El dolor de una madre que perdió a su único hijo se convirtió en un pedido de justicia. Patricia, mamá de Guillermo Jesús Ezequiel Barrera Ibarra, de 17 años, se manifestó este martes junto a integrantes de Madres del Dolor para reclamar respuestas por la muerte del adolescente, ocurrida el pasado 4 de febrero, en un siniestro vial que terminó con su vida.

La mujer llegó hasta Tribunales acompañada por otras madres que atravesaron pérdidas similares y que, desde entonces, transformaron su dolor en una lucha para evitar que otras familias pasen por lo mismo.

Allí tenía previsto participar de una primera audiencia, pero, según explicó, el encuentro fue suspendido porque el juez se encontraba en una reunión y el fiscal tampoco estaba disponible. La instancia fue reprogramada para este viernes.

Acompañada por Madres del Dolor, la mujer se presentó en Tribunales.

En diálogo con 0223, Patricia contó que la causa avanzaría mediante un juicio abreviado contra Brian Tapón. Según su relato, la condena que se analiza es de "tres años y contempla una inhabilitación para conducir durante diez años". La madre espera que se cumpla lo que establece la Justicia y que su hijo pueda descansar en paz.

Sin embargo, detrás de los plazos judiciales y las posibles condenas hay una historia atravesada por una ausencia imposible de reparar.

“Mi único hijo, con 17 años, en la lucha me lo arrebataron”, expresó Patricia, visiblemente emocionada. Y reconstruyó las circunstancias del hecho: Guillermo perdió la vida en un accidente que ocurrió mientras se desplazaba en una moto y presuntamente escapaba de un operativo policial.

La mujer aseguró que "Guillermo no podía manejar el vehículo, ya que estaba medicado porque convulsionaba. Y bueno, me lo llevó sin casco, por no perder una moto hizo todo. Me sacaron a mi único hijo”, sostuvo.

La manifestación también tuvo un fuerte componente de acompañamiento y solidaridad.

“Quedé vacía”: el dolor de una madre que reclama justicia

Patricia no pudo contener las lágrimas al describir cómo cambió su vida desde aquella tarde. “Voy a visitar a mi hijo bajo tierra, su mamá vive en un hospital a veces, porque no puedo salir de esto”, relató, y dejó en claro que, aunque intenta sobrellevar la pérdida, hay algo que no está dispuesta a aceptar: la ausencia de Guillermo.

“Su pérdida no la voy a aceptar. Voy por justicia, por él no voy a bajar los brazos. Y que no haya otro Guillermo”, remarcó.

La mujer también recordó el esfuerzo que hacía para sacar adelante a su hijo. Contó que trabajaba mañana, tarde y noche para criarlo y darle lo que necesitaba. Por eso, el impacto de su muerte no solo significó perder a un hijo, sino también ver desaparecer el proyecto de vida que había construido alrededor de él.

“Yo ya no puedo seguir escuchando ruido, no puedo seguir vistiendo a mi hijo, no puedo ir a un hospital llevándolo cuando se enfermaba, no puedo seguir trabajando porque mentalmente no estoy bien”, expresó con crudeza.

En medio de ese dolor, Patricia aprovechó para dejar un mensaje a otras familias: “Les pido a todos los papás que cuiden mucho a sus hijos, porque yo me quedé sin el mío”.

El acompañamiento de Madres del Dolor

La manifestación también tuvo un fuerte componente de acompañamiento y solidaridad. Patricia destacó el apoyo permanente de las mujeres que integran Madres del Dolor, quienes la sostienen desde que comenzó este difícil camino.

“La contención que tengo es muy importante”, señaló. También agradeció el trabajo de su psicóloga, a quien reconoció por ayudarla a atravesar los momentos más difíciles.

La audiencia prevista para este martes fue reprogramada.

La mamá de Guillermo explicó que ese apoyo resulta fundamental para poder seguir adelante y sostener el reclamo judicial. “Voy a seguir ahora más que nunca, por mi hijo, por mi único hijo”, afirmó.

Respecto de la audiencia reprogramada, Patricia contó que le recomendaron no estar presente debido al sufrimiento que le provoca revivir las circunstancias de la muerte de Guillermo. De todos modos, aseguró que seguirá de cerca el proceso y pidió a su abogada y al fiscal que se cumpla lo que corresponde.

“Pedir justicia por él y que todo se cumpla, para que mi hijo descanse y yo también tenga paz, porque no la tengo”, concluyó.