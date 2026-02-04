SUPLEMENTOS
Video: escapaban de la policía, chocaron contra una camioneta y se fracturaron las piernas

Los dos hombres intentaron burlar un operativo y colisionaron con una Hilux. Fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Imágenes no aptas para impresionables.

4 de Febrero de 2026 20:09

Por Redacción 0223

Dos sujetos en moto que eran perseguidos por un móvil policial chocaron en la tarde de este martes contra una camioneta Hilux en el límite entre los barrios El Progreso y General San Martín y resultaron gravemente heridos.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el motociclista y su acompañante habrían esquivado un operativo para evitar el secuestro del rodado, y en ese contexto comenzaron a ser seguidos por los efectivos.

En esa fuga a alta velocidad, colisionaron con una camioneta que se desplazaba por la avenida Fortunato de la Plaza y General Rafael de Riego, y ambos se fracturaron las piernas, según indicaron testigos a este medio.

Una ambulancia del Same asistió a los hombres que intentaron burlar el control y luego los trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

En tanto al vehículo de mayor porte, quedó totalmente destruido en su frente, aunque sus dos ocupantes no requirieron atención médica.

