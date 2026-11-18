Con una gran peña y un festival folclórico, Lobería celebrará la tercera cabalgata en memoria de Ana Beker.

La tercera edición de la cabalgata en memoria de Ana Beker, conocida como “Amazona de las Américas”, por su proeza de viaje hace 70 años a caballo desde Argentina hasta Canadá, se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre con dos jornadas de actividades que combinarán tradición gaucha, música, danzas y un homenaje en la ciudad de Lobería.

La propuesta comenzará el sábado a las 13, con la salida de la cabalgata desde el paraje La Floresta rumbo a estación El Moro. Allí, a partir de las 14, las cooperadoras de las escuelas rurales N° 4 y 31 organizarán la peña “La Gaucha Rubia”, que contará con una extensa programación artística y servicio de cantina a beneficio de ambas instituciones educativas.

Durante la jornada se presentarán Kinesis Groove, con danzas árabes; Flor y Jere; Toto Arce; Lobería Tango Salón; Las Tararas, con danzas españolas; la Peña Folclórica Gauchos de Lobería; Jorge Centeno; la Peña de la Escuela Agraria; Uma y Zoe, con malambo; Amparo y Santos; la Peña Alas de mi Patria, de Balcarce; y la Peña Los Federales, de General Belgrano.

También actuarán Ariel Amaya, Francisco Mariscal, M&M Folclore, Manu Elizalde, Aníbal Berrios, Dúo San Francisco y Abraham Solís, Hermanos Querán, Lucía Bertolot, Familia Gigena y Titi Sallete. La programación incluirá además un baile campero con “Los pibes de mecho”.

El homenaje a Ana Beker y el festival en Lobería

Las actividades continuarán el domingo 22, cuando los caballistas retomen el recorrido desde el paraje El Moro a las 7:30, con destino a Lobería.

La recepción está prevista para las 12:30, aproximadamente, en la rotonda El Gaucho. Allí se realizará un cuadro coreográfico a cargo de “Los Federales” y un recitado del profesor Marcelo Grau, en el marco de la llegada de los participantes.

A las 14 comenzará el Festival Ana Beker en el parque municipal Narciso del Valle, con artistas, música en vivo, bailes folclóricos, artesanos y servicio de cantina.

La programación artística tendrá como primera propuesta el canto surero, con las presentaciones de “El Dinamarquez”, Lucero y “Tato” Benavidez, acompañados en guitarra por el profesor Marcelo Grau.

Luego será el turno del taller municipal de ensamble de guitarras. A las 14:45 se presentarán los bailarines del taller municipal de Danza y la escuela Astor Piazzola, mientras que a las 15 actuará Chiky Valenzuela junto a sus amigos.

La continuidad del festival estará a cargo de la agrupación “Aromas de mi tierra”, prevista para las 16, y el cierre musical llegará a las 16:30 con el grupo “Los Franciscos”.

De esta manera, la tercera cabalgata Ana Beker reunirá durante el fin de semana a caballistas, artistas y agrupaciones tradicionalistas en una propuesta que tendrá como eje el homenaje a Ana Beker y la celebración de las expresiones culturales vinculadas a las tradiciones gauchas.

La proeza de Ana Beker

Hija de padres campesinos emigrados de Letonia; años después de nacer en Lobería, Ana y su familia se trasladaron a la localidad de Algarrobo, partido de Villarino, donde poseían una pequeña hacienda. Ya de niña Beker se escapaba por las noches para dormir en los establos y asegurarse de que no le faltara nada a los caballos.

Enamorada de los equinos comenzó a recorrer distancias, en 1940, a sus 24 años de edad, realizó su primera “travesura” de 1.400 kilómetros, desde La Pampa hasta Luján, algo que concretó en diecinueve días. Luego, en dos caballos criollos (llamados “Zorzal” y “Ranchero”), recorrió durante diez meses la geografía de la Argentina, en ese entonces con un mapa de “catorce provincias”, con finalización en 1942.

Después de eso, ocho años le llevaron los preparativos para poder emprender su viaje a través de América. Toda un década de vencer obstáculos, incomprensiones y oposiciones hasta que en octubre de 1950 Beker inició su máxima proeza: partió desde Buenos Aires a caballo hacia Otawwa, Canadá, a donde llegó el 6 de julio de 1954, tres años, nueve meses y cinco días después.