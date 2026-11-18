Se terminó la incertidumbre: ya sabemos a qué playas ir cuando hay viento.

Encontrar un lugar en la playa donde el viento no sea hostil es realmente un desafío en Mar del Plata, sobre todo en los días en que las ráfagas complican los planes.

A partir de ello, dos desarrolladores crearon "Reparito", una página web que propone una solución simple: identificar las playas de la ciudad que ofrecen mayor protección según la dirección y la intensidad del viento.

La iniciativa se puede consultar de manera gratuita en reparito.ar y pretende resolver una pregunta habitual entre las y los marplatenses: ¿a qué playa conviene ir si hay viento?

A diferencia de las aplicaciones meteorológicas que muestran las condiciones generales del tiempo, Reparito hace foco en las particularidades de la costa de Mar del Plata.

Y es que no todas las playas están expuestas de la misma manera: la orientación de la costa y las construcciones que las rodean pueden hacer que algunas resulten mucho más reparadas que otras.

Un mapa para encontrar el mejor reparo

Al ingresar a Reparito, los usuarios pueden elegir entre consultar las condiciones para el día o para la jornada siguiente y seleccionar distintos horarios: 8, 11, 14, 17 y 20. A partir de esa información, la herramienta ofrece un mapa interactivo de las playas de Mar del Plata y permite conocer cuáles presentan mejores condiciones para resguardarse del viento.

Además, la plataforma ordena los sectores de la costa de mayor a menor reparo, de manera que sea más fácil comparar alternativas antes de salir de casa.

La propuesta contempla cuatro categorías para describir las condiciones:

"Reparito" , cuando el viento es inferior a los 12 kilómetros por hora

, cuando el viento es inferior a los 12 kilómetros por hora "Zafa", para velocidades de entre 12 y 20 km/h

para velocidades de entre 12 y 20 km/h "Se vuela la sombrilla", cuando alcanza entre 20 y 30 km/h

cuando alcanza entre 20 y 30 km/h "Ni lo intentes" , para los casos en los que supera los 30 km/h.

El proyecto también contempla la participación de quienes visitan las playas. El sistema busca perfeccionar las estimaciones a partir de las respuestas de los usuarios a una pregunta concreta: "¿Había reparito?".

La herramienta utiliza pronósticos de viento de Open-Meteo y fue desarrollada por Ariel y Luis, quienes la hicieron desde y para Mar del Plata. En la propia web aclaran que los datos no corresponden a mediciones en tiempo real y que durante la tarde la brisa marina puede modificar las condiciones.