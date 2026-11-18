Mar del Plata se posiciona como la ciudad con el mejor nivel de inglés en Argentina, de acuerdo con el Índice de Dominio del Inglés (EF EPI) publicado por EF Education First en 2026. El informe, presentado el miércoles 18 de noviembre, también ubicó a Argentina como el país líder en América Latina y en el puesto 26 a nivel mundial.

El estudio se basó en los resultados de más de 2,3 millones de adultos de 117 países y regiones que realizaron el examen EF SET durante 2025. A pesar de que el dominio del inglés a nivel global mostró una caída por quinto año consecutivo, con más de dos tercios de los países obteniendo puntajes inferiores respecto a la edición anterior, Argentina mantuvo su liderazgo regional, aunque bajó dos posiciones en el ranking mundial.

El informe fue elaborado por EF Education First a partir de los resultados de 2,3 millones de adultos de 117 países y regiones

En la región latinoamericana, después de Argentina, se ubicaron Honduras en el puesto 28, Uruguay en el 30, Paraguay en el 37 y Perú en el 42 a nivel global.

En cuanto a las habilidades evaluadas en Argentina, la lectura fue la más destacada con 599 puntos, seguida por la escritura con 556 y la comprensión auditiva con 542. La expresión oral obtuvo el puntaje más bajo, con 519 puntos, mostrando una diferencia de 80 puntos respecto a la lectura.

El listado completo

Esta disparidad también se observa a nivel mundial, donde la lectura fue la habilidad más fuerte en cuatro de cada cinco países. Por otro lado, la expresión oral fue la habilidad más débil en aproximadamente el 40% de los países, y la comprensión auditiva en otro 40%. A nivel global, la expresión oral quedó 57 puntos por debajo de la lectura.

El informe evidenció además una particularidad en Argentina respecto al género. Mientras que en el resto de América Latina los hombres obtuvieron mejores resultados, en Argentina las mujeres alcanzaron una media de 565 puntos, superando a los hombres que obtuvieron 561. En términos etarios, el grupo de personas entre 26 y 30 años fue el que logró el mayor puntaje nacional, con 591 puntos.

La posición de la Argentina en un ranking mundial

Entre los jóvenes de 18 a 20 años, el dominio del inglés se estabilizó en un nivel más bajo tras la caída registrada durante la pandemia, una tendencia que se observa tanto a nivel global como en Argentina.

En la clasificación mundial, Suecia ascendió siete puestos para ocupar el primer lugar, desplazando a Países Bajos, que encabezó el ranking durante siete años consecutivos desde 2019, y que ahora cayó al quinto puesto. Los cinco países mejor ubicados son todos europeos.