El funcionario nacional había calificado a los empresarios de la actividad como una “casta naviera pesquera”.

Las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contra la actividad pesquera generaron un fuerte malestar entre los representantes del sector, que salieron a responderle y advirtieron sobre las consecuencias que podría causar una reforma del sistema de administración de los derechos de pesca.

En ese contexto, el empresario pesquero e integrante de la comisión directiva de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (Aepcyf), Marcelo Asaro, cuestionó con dureza al funcionario y aseguró que sus palabras provocaron indignación entre quienes llevan generaciones vinculados a la actividad.

“Mi viejo tiene 90 años y a los 15 empezó en la pesca. Yo voy a cumplir 60 y lo acompañé toda la vida, y escuchar que somos una casta nos puso como locos”, expresó en diálogo con Extra, la radio de 0223.

Advierten que el aumento de los costos y la falta de rentabilidad ponen en riesgo la continuidad de numerosas embarcaciones.

Fue en la misma línea, atravesado por la impotencia de la manera en que se refirió Sturzenegger, que sostuvo: “Tuve el privilegio de nacer en una familia de pescadores que se rompió el alma para salir adelante, y tuve el privilegio también de que mi padre me enseñara que todo se hace laburando de forma de derecha y de saber que cada mango que recibís de la pesca lo tenés que reinvertir en el barco”.

En ese sentido, el dirigente cuestionó que el Gobierno continúe apuntando contra la actividad. “Desde un primer momento intentó y gracias a Dios pudimos tirar la ley para atrás, pero sigue encarnizado con nosotros, no sé por qué. Me gustaría tener una conversación con Sturzenegger para explicarle, mostrarle y decirle lo que somos y lo que estamos viviendo ahora”, manifestó.

Para graficar la cruda realidad del sector, Asaro advirtió que numerosas familias vinculadas al puerto "la están pasando muy mal" y alertó no son conscientes "del caldo de cultivo que se está creando", lo que consideró como "lo más triste”. Además, le volvió a dedicar sus palabras a los dichos del ministro y planteó: “De lo poco que robamos del mar, según este muchacho, viven los marineros, fileteros, electricistas, serenos y estibas”.

Por otro lado, al describir los números que enfrenta la industria, precisó que el combustible representa actualmente la mitad de los costos de producción, mientras que los derechos de exportación también impactan sobre la rentabilidad. “Nos han recibido en el Consejo Federal y nos escucharon, pero ahora el gasto del gasoil nos insume el 50% de la producción y los derechos de exportación promedian un 8%. La pesca es la más castigada de todas las industrias y no sé por qué”, afirmó.

Cuestionaron las declaraciones de Federico Sturzenegger contra el sector pesquero.

Según describió, la crisis ya se traduce en una menor actividad y en "barcos que no salen y otros que se han vendido", volviendo la situación "insostenible" y generando "vergüenza" en aquellos que no consiguen pagar ni "estar al día".

En paralelo, el referente gremial apuntó contra la falta de acompañamiento político en Mar del Plata y lamentó: "En el ámbito local hacen como si la pesca no estuviera. Y no sé cómo no les da vergüenza porque somos una ciudad pesquera. Mar del Plata es pesca y no se dan cuenta de que en la ciudad se está fundiendo la industria madre”.

“Te aseguro que a mi barco lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. De acá no me voy a ir, me van a tener que sacar”, setenció Asaro, quien anticipó que los próximos meses serán especialmente complicados, sobre todo ante las señales del Gobierno respecto de la falta de asistencia al sector.