Dos proyectos marplatenses con una misma mirada sobre el futuro de Zona Norte decidieron unir fuerzas para impulsar una iniciativa poco habitual en la ciudad. El Instituto Juvenilia, con 35 años de trayectoria educativa, y Barrio Abierto Solar Norte, un desarrollo urbanístico de 850 terrenos, concretaron una alianza estratégica que busca integrar educación, vivienda, deporte y recreación en un mismo entorno.

El acuerdo representa una apuesta conjunta por el crecimiento de uno de los sectores de expansión de Mar del Plata y tiene un objetivo que va más allá de construir nuevas instalaciones: generar comunidad y acercar servicios a las familias que viven y eligen vivir en la zona.

La iniciativa contempla que Juvenilia desarrolle, dentro de Solar Norte, un espacio de aproximadamente 2.400 metros cuadrados que reunirá una propuesta educativa ampliada, un café con modalidad coworking y un club con piletas. Un proyecto que permitirá al colegio sumar nuevos servicios y, al mismo tiempo, aportará al barrio una institución educativa y espacios de encuentro para sus futuros vecinos.

"Esta alianza nos permite concretar algo mucho más ambicioso que hacer simplemente un loteo y generar comunidad en un lugar, crecimiento y desarrollo", explicó Pablo, representante de Solar Norte, al destacar la importancia de sumar a una institución reconocida de Mar del Plata.

Educación, trabajo y recreación en un mismo lugar

Uno de los puntos centrales del convenio es la ampliación de la propuesta educativa de Juvenilia. Fundado en 1991 en Zona Norte, el instituto es conducido actualmente por la segunda generación de la familia fundadora, con Mercedes y su hermano Santiago al frente de la institución.

A partir de este proyecto, el colegio busca incorporar un maternal desde los 45 días de vida, ampliando la oferta que actualmente recibe niños desde los 10 meses. De esta manera, la institución apunta a acompañar a las familias desde los primeros meses de sus hijos hasta la finalización de la escuela secundaria. "Para nosotros es un enorme crecimiento. Nuestro orgullo es seguir apostando a que Juvenilia siga creciendo y no quedarnos solamente en la estabilidad que hoy tenemos", contó Mercedes.

La propuesta incluirá también un café con espacio de coworking, pensado especialmente para las familias que necesiten trabajar o desarrollar sus actividades mientras permanecen cerca de sus hijos.

A eso se sumará un club con piletas y espacios deportivos, una de las aspiraciones que la institución tenía desde hace tiempo y que ahora podrá concretar en el marco de esta alianza. La intención es que las instalaciones estén disponibles tanto para la comunidad educativa como para los vecinos de Solar Norte y de la zona.

"Siempre tuvimos la ambición de tener un club y un espacio deportivo propio. Poder concretarlo es una enorme felicidad", señaló Mercedes.

Un colegio como parte del desarrollo de un nuevo barrio

Para Solar Norte, la incorporación de Juvenilia constituye uno de los diferenciales del emprendimiento. El proyecto urbanístico está ubicado entre los barrios La Florida y Los Tilos, en el sector comprendido entre la avenida Constitución y la calle La Rosa de la Tapera.

Se trata de un barrio abierto de 850 terrenos, con aproximadamente 600 metros de frente sobre avenida Constitución, que contempla infraestructura de servicios, calles asfaltadas, gas natural, agua corriente, cloacas, cordón cuneta y forestación.

"Nuestro concepto siempre es trabajar en equipo, generar sinergia. Creemos que entre estas dos comunidades podemos hacerlo y nos entusiasma mucho", explicaron desde el desarrollo.

La propuesta busca que quienes elijan construir su vivienda en Solar Norte puedan encontrar también servicios y espacios de referencia cerca de sus hogares. En ese sentido, la presencia de Juvenilia suma un componente educativo y social a la planificación del barrio.

El emprendimiento está dividido en tres etapas. La primera comprende 266 terrenos y, según informaron sus desarrolladores, ya tiene más del 80% comercializado. La entrega está prevista para el primer semestre de 2027, con la posibilidad de adelantarse por el ritmo de avance de las obras.

Beneficios especiales para las familias de Juvenilia

El acuerdo también contempla condiciones comerciales exclusivas para quienes forman parte de la comunidad educativa del instituto y estén interesados en adquirir un terreno en Solar Norte. Entre los beneficios se encuentra un 5% de descuento sobre el valor del lote, además de alternativas de financiación con un anticipo del 25% y cuotas desde los 250 dólares, con plazos de hasta 60 meses.

Desde el emprendimiento destacaron también que el costo de escrituración está incluido en el precio informado y que trabajan para que los terrenos puedan escriturarse durante el primer semestre de 2027. Además, señalaron que avanzan en acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso a créditos hipotecarios destinados a la construcción de viviendas. Los interesados podrán realizar consultas a través del sitio www.barriosdelsol.com o directamente en el Instituto Juvenilia.

Un proyecto con mirada a futuro

La adquisición del lote por parte de Juvenilia es el próximo paso para avanzar con la iniciativa. De acuerdo con lo informado por Mercedes, la intención es comenzar la construcción de las nuevas instalaciones a partir de 2028.

Más información en @institutojuvenilia o en https://institutojuvenilia.com.ar/