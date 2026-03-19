El Instituto Juvenilia celebra su 35° aniversario con un evento abierto a la comunidad

El Instituto Juvenilia celebrará su 35° aniversario el próximo 27 de marzo a las 18 horas con un evento especial abierto a toda la comunidad, que tendrá lugar frente a la institución, ubicada en Patagones 864, en la ciudad de Mar del Plata.

La celebración reunirá a estudiantes, familias, docentes, ex alumnos y vecinos, en un encuentro pensado para compartir y conmemorar más de tres décadas de historia educativa en la ciudad.

Durante la jornada se realizará un festejo al aire libre que incluirá la participación de la Guardia del Mar, música en vivo, comparsas y diversas sorpresas, en un ambiente festivo para celebrar junto a la comunidad educativa.

El aniversario representa un momento significativo para la institución, que a lo largo de estos 35 años ha acompañado la formación de generaciones de estudiantes, consolidándose como un espacio de educación, encuentro y construcción colectiva.

Desde el Instituto Juvenilia destacan que esta celebración busca ser también una oportunidad para agradecer el acompañamiento de las familias, la comunidad educativa y la ciudad de Mar del Plata durante todos estos años.

El evento será abierto a la comunidad y contará con el corte de la calle Patagones para permitir el desarrollo de las actividades y el encuentro de quienes deseen sumarse al festejo.