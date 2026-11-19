Un hombre de 65 años fue encontrado calcinado dentro de una camioneta incendiada sobre la Ruta Nacional 38, en Córdoba, y la autopsia reveló que había sido asesinado a puñaladas antes de que prendieran fuego el vehículo. La víctima fue identificada como Claudio Alberto Garavaglia, propietario de la Toyota SW4 que apareció envuelta en llamas durante la madrugada del miércoles, a la altura de La Cumbre.

Cómo fue el macabro hallazgo del cuerpo en la camioneta incendiada

El hallazgo se produjo cerca de las 4, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona detectaron el incendio en el kilómetro 68 de la ruta, entre La Cumbre y Los Cocos. Al llegar, encontraron una Toyota SW4 con la puerta trasera derecha abierta y fuego en el habitáculo. Los bomberos voluntarios lograron controlar las llamas y, al revisar el interior, descubrieron el cuerpo en el asiento trasero.

La puerta trasera del coche se encontraba abierta.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que Garavaglia sufrió múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el tórax. Esas lesiones habrían provocado su muerte antes de que comenzara el incendio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, el fuego habría sido provocado intencionalmente para destruir evidencias del crimen.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Kelm, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín. Mientras avanzan las pericias para reconstruir lo ocurrido, durante la noche del miércoles se registraron movimientos de personal policial y judicial en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, que estarían vinculados con el caso. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre los procedimientos ni se informaron detenciones.

Por el momento, no se produjeron detenciones.

Por ahora, tampoco se sabe quiénes asesinaron a Garavaglia, dónde se produjo el ataque ni cuál habría sido el móvil del crimen. Los investigadores buscan establecer cómo llegó la camioneta hasta ese sector de Punilla y quiénes participaron del homicidio. La hipótesis es que incendiaron el vehículo cuando la víctima ya estaba muerta, posiblemente para eliminar rastros del ataque, aunque la causa continúa abierta y bajo reserva.