Oriundo de Río Gallegos y con un duro pasado: quién era el joven hallado muerto en una plaza de Mar del Plata

González tenía 25 años y en 2025 se había mudado a Mar del Plata para iniciar un emprendimiento con amigos.

Mientras aguardan los resultados de la autopsia, el mejor amigo del joven que se suicidó en la tarde del miércoles en una plaza del barrio Las Heras inició una colecta para trasladar el cuerpo a su ciudad de origen y así despedirlo con sus seres queridos.

Según contó Andrés a 0223, la víctima se trata de Lucas "Colo" González, de 25 años, quien era oriundo de Río Gallegos y hace tan solo un año se había instalado en Mar del Plata para probar suerte con un emprendimiento junto a otros allegados.

Sin embargo, el "Colo" había atravesado una situación familiar delicada hace años atrás de la que no pudo recuperarse y decidió ponerle fin a su vida antes de tiempo, en la plaza situada en las calles William Morris y Heguilor, en el sudoeste marplatense.

El joven fue hallado sin vida este miércoles en una plaza del barrio Las Heras.

"De la nada no supe más de él. Le hablabada de vez en cuando y me respondía, pero de repente no me contestó más y pasó esto. Una tragedia", recordó el joven del sur argentino en diálogo con este medio.

Una vez que se enteró de la triste noticia, Andrés se comunicó con su familia y con la intención de despedirlo y enterrarlo donde yacen los restos de su madre, organizó una colecta para trasladarlo a la ciudad santacruceña.

Emotivo mensaje en redes sociales

"Hoy el dolor te ganó, hermano mío. Colo, mi hermano y mi mejor amigo. Hoy me toca despedirte y todavía no puedo creer que ya no vamos a reír ni a jugar juntos. La vida te hizo atravesar dolores que nunca tendrías que haber vivido, heridas que cargaste durante años y que ojalá hubieras podido sanar. Me duele pensar en todo lo que sufriste y todo lo que todavía merecías vivir", escribió su amigo en redes sociales.

"Ojalá donde estés encuentres esa paz que tanto necesitabas y puedas descansar junto tu mamá. Te voy a extrañar toda mi vida, Colo. Siempre vas a ser mi hermano y mi mejor amigo, y una parte de mi corazón se va con vos", añadió.

Finalmente, Andrés solicitó ayuda económica para que el cuerpo del joven sea llevado hasta su ciudad natal. Aquellos interesados en cooperar en la causa, pueden realizarlo a través del alias "pasado.blusa.cacao", a nombre de Anahí Ángeles Aquino.