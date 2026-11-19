Durante este fin de semana largo se realizará la primera Expo Fly Fishing Agua Salada, un evento que se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre de 12 a 20 horas en el centro de atención al visitante situado frente a la laguna de Mar Chiquita.

Se trata de una gran oportunidad para conocer a quienes impulsan esta actividad, intercambiar experiencias y descubrir todo lo que forma parte del mundo de la pesca con mosca.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán descubrir distintas experiencias, conocimientos y expresiones vinculadas a la pesca con mosca en ambientes marinos, con especialistas y referentes que compartirán sus saberes a través de charlas y demostraciones, atadores que mostrarán sus técnicas y creaciones, y expositores y artistas que acercarán sus productos, propuestas y trabajos al público.

La albufera de Mar Chiquita, un lugar único en su tipo en la Argentina.

Nadir Dupuy, organizador de la Expo Fly Fishing Agua Salada, destacó en Stream Radio La Voz de Mar Chiquita las particularidades de esta modalidad: “La pesca con mosca no deja de ser una modalidad diferente de la pesca. Tiene un condimento muy atractivo, deportivamente hablando, porque te pone en contacto constante con la naturaleza. No es para menospreciar otras modalidades, pero el pescador con mosca viene a pasar el día pescando, no a matar peces. Nosotros devolvemos los pescados, no venimos a consumir, sino a pasar el día y a practicar este deporte de forma recreativa”.

Por su parte, Lucía Bogarin, titular de la Secretaría de Ambiente de la comuna marchiquitense, explicó el origen de la iniciativa: “Hace un tiempo trabajamos en empezar a explorar sobre nuevos eventos y nuevos proyectos que le dan también relevancia a los servicios ecosistémicos que tienen nuestros recursos naturales. El gran impulsor de esta iniciativa fue Nadir, que es el pionero de esto y es la persona que ha estado minuto a minuto intensamente pidiendo que suceda. Yo le quiero agradecer a él porque es la persona que estuvo todo el tiempo en contacto con la secretaria”.

Además la funcionaria expresó: “Creemos que las políticas públicas forman parte también de esto, de poder fortalecer estos eventos y así también fortalecer el desarrollo de la pesca deportiva. Es importante aclarar que es en el marco de la reserva natural y destacando que la pesca con mosca es una actividad de sostenibilidad”.