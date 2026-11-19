Un llamado al 911 permitió aprehender este miércoles a una pareja de "motochorros" que asaltó a una mujer en Santa Clara del Mar: el hombre y la mujer fueron trasladados al complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal de esa localidad el que interceptó la moto Mondial RD150 en la zona de avenida Del Arroyo al 100 e identificó al hombre de 36 años que la manejaba y a la acompañante de 30.

Al requisarlos secuestraron los 30 mil pesos que minutos antes le arrebataron a una mujer de 31 años en la rotonda del Viejo Contrabandista y avenida Acapulco.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por hurto y el alojamiento de ambos en las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán.