Los oficiales redujeron al atacante y lo llevaron a la dependencia; luego lo alojaron en Batán.

Un llamado a la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar que denunció un conflicto entre vecinos terminó con la aprehensión de un joven de 21 años que mordió en la axila a un hombre de 36.

El personal llegó a una vivienda en calle Niza donde la vicitma había cuestionado al agresor porque maltrataba a la pareja: la respuesta del joven fue morder al vecino y provocarle una lesión.

Los oficiales redujeron al atacante y lo llevaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.