Mordió en la axila a un vecino que le recriminó el maltrato a la pareja
Sucedió en Santa Clara del Mar. El agresor de 21 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
17 de Noviembre de 2026 08:42
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado a la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar que denunció un conflicto entre vecinos terminó con la aprehensión de un joven de 21 años que mordió en la axila a un hombre de 36.
El personal llegó a una vivienda en calle Niza donde la vicitma había cuestionado al agresor porque maltrataba a la pareja: la respuesta del joven fue morder al vecino y provocarle una lesión.
Los oficiales redujeron al atacante y lo llevaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones.
La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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