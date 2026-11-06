Espectacular video: la Fuerza Aérea lanzó desde Mar Chiquita dos cohetes sonda

Con el objetivo de continuar incrementando los conocimientos, procedimientos y destrezas adquiridos durante 2025 en los ensayos de lanzamiento de los Cohetes Sonda MET 1-SO “Escorpio” y MET 2-SO “Crux”, esta semana el Ministerio de Defensa de la Nación realizó dos nuevos lanzamientos.

Una vez realizados los lanzamientos se efectuaron tareas de búsqueda sobre la zona marítima costera, con medios no tripulados de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina, además de la recuperación de la carga útil de los cohetes con medios navales de superficie de la Armada Argentina, que fueron ubicados con la participación de una aeronave Cessna 182 de la Base Aérea Militar Mar del Plata. Se contó con el apoyo de la Prefectura Naval, en tareas de control y delimitación del área marítima costera y en alerta SAR.

La campaña de lanzamientos de la Fuerza Aérea Argentina forma parte del desarrollo nacional de cohetes y sistemas de propulsión, con participación de CITEDEF. Foto: FAA/ Ministerio de Defensa.

Respecto a las pruebas realizadas en estos últimos lanzamientos, el “Cástor” utilizó un diseño con motor y tobera alivianados, mientras que el “Pólux” buscó la capacidad de recuperación de carga útil, asimismo se incorporó una nueva computadora de misión que está en proceso de calificación, junto a nuevos sistemas de telemetría.

El Centro de Investigaciones Aplicadas de la DGID, fue el responsable del desarrollo de la carga útil, sistemas de recuperación, telemetría, aletas, fuselaje, aviónica, entre otros subsistemas y el Centro de Guerra Electrónica de la DGID desarrolló la innovación del sistema de terminación de vuelo en trabajo compartido con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

Una vez realizados los lanzamientos se efectuaron tareas de búsqueda sobre la zona marítima costera. Foto: FAA/ Ministerio de Defensa.

Otro de los actores fundamentales en este hito es la participación del CITIDEF en la construcción de los motores bajo parámetros de ingeniería requeridos por la FAA.

Para la ocasión, se aprovechó también el despliegue del SAMIRP “BÚHO” desarrollado por la DGID, que recientemente fue certificado, utilizando un nuevo gimbal en escenarios marítimos costeros para actividades de búsqueda.

La campaña forma parte del desarrollo nacional de cohetes y sistemas de propulsión, y tuvo entre sus objetivos recuperar la carga útil. Foto: FAA/ Ministerio de Defensa.

Estos lanzamientos recientes, del MET 3-SO “Cástor”, el martes, y el MET 4-SO “Pólux”, el jueves, se constituyeron en la continuidad de lanzamientos previos que comenzaron en 2025, con los MET 1-SO “Escorpio” y 2-SO “Crux”.