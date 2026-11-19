Uno de sus hijos volvió de una consulta médica y encontró a su padre fallecido en la vivienda, sin haber recibido la noticia antes.

En un insólito hecho ocurrido en Bahía Blanca, una mujer de 71 años denunció las circunstancias que rodearon la muerte de su pareja, Héctor Omar Schwenzel, ocurrida durante la tarde de este lunes. Según su testimonio, una ambulancia que había trasladado al hombre regresó a su domicilio con el paciente fallecido y los especialistas lo dejaron sentado en un sillón del living.

La presentación fue realizada en la Comisaría Cuarta por la viuda, identificada como Guillermina, quien aseguró que convivía con la víctima hace 43 años y que tenían cuatro hijos en común.

De acuerdo con su relato, citado por La Brújula 24, el sujeto no tenía antecedentes de enfermedades, adicciones ni consumía medicamentos habitualmente. Dos meses atrás había comenzado a experimentar dolores estomacales, motivo por el cual consultó a su médica de cabecera, que atiende en la Sociedad de Fomento del barrio Colón.

La profesional le indicó la realización de una endoscopía, para la cual obtuvo un turno en el Hospital Español. Conforme a la denuncia, el hombre concurrió al establecimiento durante la mañana del lunes, aunque el estudio no pudo concretarse.

Al regresar a su vivienda, alrededor de las 11, permanecía consciente, pero su pareja advirtió un comportamiento inusual: le manifestó que le habían aplicado una inyección y que no habían podido practicarle la endoscopía. Además, presentaba mareos y una marcada sensación de cansancio, por lo que la mujer le recomendó acostarse a descansar.

La situación se agravó cerca de las 14, cuando Schwenzel comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho y en la zona de las carótidas. Su pareja, quien aseguró ser enfermera, dijo que le controló los signos vitales y constató que tenía las pulsaciones y la presión arterial bajas.

Héctor Omar Schwenzel tenía 71 años.

Ante ese cuadro, llamó al 911 para solicitar asistencia médica de urgencia. Sin embargo, le habrían expresado que debía comunicarse con Pami para gestionar el envío de una ambulancia, y al final el móvil sanitario llegó alrededor de las 14:45, media hora después del pedido.

Para entonces, el paciente se encontraba en paro cardíaco y uno de los médicos comenzó a practicarle maniobras de reanimación. La denunciante también cuestionó la atención brindada dentro de la ambulancia y sostuvo que el dispositivo de asistencia respiratoria no habría sido colocado correctamente.

El regreso a su casa

La mujer contó en una entrevista radial que una de sus hijas acompañó el traslado hasta el Hospital Español, donde el personal sanitario habría informado que Schwenzel ya no presentaba signos vitales. Conforme a la esposa, el establecimiento no habría aceptado su ingreso y llevaron al fallecido a su domicilio.

La noticia del deceso se la comunicó su hija por teléfono. "Me dijo: 'Mamá, nos volvemos con papá muerto para casa'. Y yo le dije: 'Bueno, haremos de tripas corazón'", recordó Guillermina.

Luego, la ambulancia regresó a las 16:30 a la vivienda con el cadáver de su esposo. "Me lo dejaron en el sillón del living. Ahí me lo dejaron. Yo pensaba ‘qué hago, qué hago’", expresó. Además, para agravar la situación, uno de sus hijos volvió de una consulta médica y encontró a su padre fallecido en la vivienda, sin haber recibido la noticia antes.

Más tarde, Policía Científica se presentó en el lugar para retirar el cuerpo y la mujer decidió radicar una denuncia penal en la Comisaría Cuarta para que se investigue la actuación de los profesionales y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su pareja.