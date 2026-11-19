La empresa La Campagnola confirmó el cierre definitivo de su planta industrial de Mar del Plata, que ya se encontraba sin actividad y no volverá a retomar la producción. La decisión alcanza a casi 80 trabajadores (58 en producción y 20 en administración) y representa un nuevo golpe para la industria local, con una firma que tenía mucho peso en la identidad de la ciudad

Desde la compañía atribuyeron la medida a la falta de materia prima para sostener la producción y a los cambios que atraviesa la industria conservera a nivel mundial. En ese sentido, explicaron que el modelo de abastecimiento internacional se transformó y que actualmente predomina la comercialización de productos enlatados directamente en los países de origen, en lugar de importar pescado para procesarlo y envasarlo en plantas locales.

La decisión alcanza a casi 80 trabajadores (58 en producción y 20 en administración).

"Lo que informaron es el cese laborar que sería inminente, pero no nos dijeron nada, nos acabamos de enterar de casualidad", confió uno de los empleados con mucho pesar a 0223.

Según confirmaron fuentes gremiales a este medio, aún no hubo una notificación oficial por parte de la empresa al SOIP, aunque sí se presentaron los expedientes al Ministerio de Trabajo.

"Nos enteramos así... cero ética", aseguró el delegado Daniel Maggio, quien recordó que los trabajadores mantenían la esperanza de poder continuar en enero, hecho que habá sido asegurado por la firma.

El gremio Soip aún no fue informado.

"El que menos tiene en la empresa, hace 15 años que está trabajando. Estamos esperando la notificación del Ministerio y saber qué va a pasar con las indemnizaciones, porque están hablando de reubicarnos en las plantas de Córdoba o San Luis, pero nadie va a dejar su vida para irse" subrayó.

La situación a pocas semanas de las fiestas y de cara a una nueva temporada llega como "un balde de agua fría" para los empleados de la histórica marca marplatense. "Tenemos mucha incertidumbre además porque, en el caso de poder cerrar las indemnizaciones que nos corresponden, tenemos que ver si aplican el 100% o el 65% de la nueva norma", agregó.