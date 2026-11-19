Trenes Argentinos anunció este jueves que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para los trenes que conectan la estación Plaza Constitución con Mar del Plata.

Los pasajes disponibles son para viajar desde el 13 de diciembre del 2026 al 4 de abril del 2027 entre Buenos Aires y Mar del Plata, lo que cubre la temporada de verano completa.

A través de un itinerario disponible en la página oficial de Trenes Argentinos se ofrecen los horarios de todas las unidades que partirán los próximos meses a Estación Constitución desde Mar del Plata y viceversa.

Cuánto cuestan los pasajes de tren

Trenes Argentinos ofrece dos tipos de servicios en la ruta Mar del Plata - Buenos Aires: el común, que tiene una duración de 6 hs y 29 min y el semi directo, de 6 hs.

En cuanto a los costos, el servicio común mantiene las tarifas:

Primera: desde $28.700

desde $28.700 Pullman : $34.500

: $34.500 Mascotas: $63.100

En cambio, el servicio semi directo tiene un costo de:

Primera : desde $36.800

: desde $36.800 Pullman : $44.100

: $44.100 Mascotas: $80.900

Cómo comprarlos

Los pasajes de tren de larga distancia pueden adquirirse a través de la página web oficial de Trenes Argentinos. Al momento de viajar, pueden presentar el pasaje digital en las estaciones de salida.

Para realizar la compra en las boleterías habilitadas se debe presentar el DNI original o pasaporte vigente. Si se trata de menores de 18 años lo puede comprar la madre, el padre o tutor legal presentando la partida de nacimiento del menor.

Las y los jubilados y las y los pensionados pueden acceder a un descuento del 40% presentando DNI original y credencial de jubilación o último recibo de sueldo.

Las y los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar de manera gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente.