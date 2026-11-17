Mar del Plata podría tener entre 10 y 15 tardes con temperaturas de 30 grados o más durante el verano 2026-2027. La estimación surge de los antecedentes climáticos de la ciudad y de las perspectivas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipan temperaturas medias inferiores a las habituales en buena parte de la región central del país. El número no es un pronóstico oficial, sino una proyección basada en esas referencias.

Cuántos días de intenso calor suele tener Mar del Plata

El calor intenso no es lo más habitual en la costa. Según las estadísticas del SMN para el período 1991-2020, la temperatura máxima media es de 25,2 grados en diciembre, 26,4 en enero y 25,5 en febrero. Enero es el mes más cálido, pero incluso en ese período la máxima promedio queda por debajo de los 30 grados. Por eso, cada tarde que supera ese umbral representa un episodio de calor marcado.

El promedio de días de calor intenso creció en la última década.

Para esta temporada, el pronóstico trimestral del organismo contempla temperaturas medias inferiores a las normales entre noviembre y enero en buena parte de la franja central del país. La señal es más marcada hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires y pierde intensidad hacia el este. La tendencia permite anticipar un período menos cálido que otros veranos, aunque no significa que vayan a desaparecer las jornadas de calor ni permite conocer de antemano qué días superarán los 30 grados.

Los registros históricos también muestran que estas tardes pueden ser cada vez más frecuentes. Una base de datos de la estación Mar del Plata Aero, con mediciones desde 1956, estima que el promedio anual de jornadas con máximas de 30 grados o más pasó de 20 entre 1956 y 1969 a 34 entre 2011 y 2025. Se trata de un cálculo que incluye todo el año y no solamente los meses de verano, pero permite observar cómo evolucionó la frecuencia de los episodios cálidos.

El escenario más probable para Mar del Plata es, entonces, un verano con alrededor de una a dos semanas de tardes que alcancen o superen los 30 grados, distribuidas de manera irregular entre los meses de la temporada. La cifra debe tomarse como una estimación y no como una garantía: el pronóstico trimestral del SMN no determina la cantidad exacta de jornadas calurosas y, además, su período de referencia llega hasta enero de 2027. Además, el impacto de El Niño podría generar variaciones.